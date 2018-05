Mastella: torno in campo per difendere l'Europa Il sindaco di Benevento parla della crisi istituzionale: "Periodo difficilissimo"

“Questa crisi di Governo apre un periodo difficilissimo. Sono contro i nazionalismi che vorrebbero l'Italia fuori dall'Euro. Ho combattuto per un'Europa unita. Sono contro questo scenario e per questo condurrò questa battaglia e scenderò in campo per questo”

Così Clemente Mastella, sindaco di Benevento, questa mattina a margine di un incontro sulla valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici del Sannio presso la sede della Soprintendenza dei Beni archeologici e delle belle arti.

L'ex guardasigilli, dopo la partecipazione al programma l'Arena, condotto da Giletti su La7, ha commentato la crisi istituzionale sulla sua pagina Facebook: “A Salvini era stato offerto il Ministero dell'Economia, nella persona del suo uomo di fiducia, Giorgetti. Io credo che Salvini volesse rompere, trovando un appiglio. Se alle imminenti elezioni andrà in alleanza con Di Maio, allora faceva sul serio. Se rinculerà nel centrodestra, allora avrà fregato i 5 Stelle in modo clamoroso. Vedremo!”

Mastella ha poi aggiunto: “E' una situazione drammatica, andremo alle elezioni per una sorta di referendum Euro sì, Euro no, purtroppo voglio ricordare che risparmiatori e famiglie saranno duramente colpiti, il Sud e la nostra terra saranno fortemente penalizzati. Sta prevalendo l'idea di un nazionalismo spinto. Mi auguro che questo non avvenga. Nessuno accetta l'Europa così com'è ma questa non è la strada giusta. Io da eurodeputato mi sono battuto per una Europa politica che ancora non c'è. Spero che si possa recuperare una dimensione di serenità. Nei prossimi giorni farò qualche iniziativa per impedire che tutto questo accada. A me non piace che il Sud, il Sannio diventi un'appendice del Nord, quindi mi batterò per questo e torno in campo per questo”, ha annunciato il sindaco Clemente Mastella.

Nei prossimi giorni dunque il primo cittadino organizzaerà un'iniziativa politica affinchè in prima persona possa impedire lo scenario di un'Italia fuori dall'euro.