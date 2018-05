Pics: incontro su "La città che ti ascolta" Si parlerà di Sviluppo Urbano Sostenibile

”Storia, cultura e turismo: sviluppo endogeno del territorio” è il tema del secondo appuntamento del ciclo d’incontri “Verso il Pics: la città che ti ascolta”, organizzato dal Comune di Benevento per acquisire le manifestazioni d’interesse per la redazione del Documento di Orientamento Strategico (DOS). Un documento, quest’ultimo, che rappresenterà la traccia della strategia di azione del Comune di Benevento, in aderenza alle indicazioni sullo Sviluppo Urbano Sostenibile del PO FESR 2014-2020 e alle Linee guida per l’attuazione dell’Asse X.

L’incontro, che si terrà nell’aula consiliare di Palazzo Mosti domani con inizio alle ore 18:30, sarà introdotto dall’assessore all’Urbanistica e Gestione del territorio, Antonio Reale. A seguire ci saranno le relazioni dell’assessore alla Cultura e turismo, Oberdan Picucci, dell’assessore alla Scuola e Istruzione, Rossella Del Prete, e del dirigente del Settore Cultura, Alessandro Verdicchio. I lavori saranno moderati dall’addetto stampa del Comune, Billy Nuzzolillo.