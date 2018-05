Mortaruolo: "Donne e lavoro: una best pratices importante" Il consigliere regionale a margine della presentazione di Women@Work

“Parlare di opportunità per le donne, di coworking, di formazione, di valorizzazione del ruolo femminile in una provincia piccola come quella di Benevento è un grande passo in avanti che la nostra Amministrazione regionale con il presidente Vincenzo De Luca, con l'assessore alle Pari Opportunità Chiara Marciani, con il Consiglio regionale ha portato avanti”. Così il Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Campania, on.le Erasmo Mortaruolo intervenendo questa mattina insieme all'assessore Marciani alla presentazione del progetto “Women@Work” finanziato dalla Regione Campania con fondi POR Campania FSE 2014-2020.



“La presentazione di oggi – ha aggiunto Mortaruolo – è importante perchè ritengo che percorsi di questo tipo possano qualificarsi tra le best pratices. Penso anche all'importanza di professionalizzare le cooperative: questa può essere una risposta importante ai bisogni socio-sanitari delle nostre comunità. Percorsi di questo tipo debbono riguardare i singoli Comuni e possono essere la chiave di volta per rendere ogni luogo in cui viviamo più civile. Questa è la battaglia che dobbiamo fare, il rendersi conto che oggi ce la possiamo fare soprattutto se si crede in noi stessi, se si crede su opportunità che siano concrete. Dobbiamo applicare il principio di sussidiarietà ai territori non dicendo cosa bisogna fare ma dando un'opportunità alle donne, con percorsi professionalizzati e professionalizzandi, permettendo di scoprire le proprie attitudini, mettendo a corrente le donne di tutte le situazioni di vantaggio e soprattutto chiedendo alla politica una fortissima mano. E credetemi, oggi in Campania c'è. Quello che in questi anni è mancato è il capire che per cambiare le cose non occorre solo un finanziamento. Concetti di resilienza applicati in maniera virtuosa oggi possono aprire opportunità importanti. Perché non è un problema economico: come Regione Campania abbiamo investito tantissimo. Credo che quelle risorse importanti devono essere applicate in modo intelligente. Quello in cui manchiamo è l'attenzione nel presentare progetti aderenti e coerenti con il territorio. Voi siete un buon esempio e vi guarderemo con attenzione perché le buone pratiche devono essere replicate”.



Presentato nel Sannio anche in anteprima regionale dall'assessore regionale Chiara Marciani e dal Consigliere regionale Erasmo Mortaruolo, alla presenza anche del Questore di Benevento Giuseppe Bellassai, il progetto “Donne e Giustizia” rivolto a tutte le donne vittime di femminicidio e di violenza di genere per creare una task force formata da personale qualificato operativa sia nel territorio campano che a carattere nazionale.

“Il progetto – ha spiegato la Marciani – è un unicum in Italia. La Campania è la prima Regione d'Italia a supportare con questa qualificata sinergia le donne vittime di violenza. Vogliamo così creare una rete tra Istituzioni, Forze dell'Ordine, territorio per condividerla anche con altre Regioni. Siamo insieme alleati per dire che la violenza si può sconfiggere”.