Valentino (Pd) condanna attacchi a Presidente della Repubblica “Parlare di veto, di impeachment è un approccio pretestuoso"

“A nome mio personale e dell’intera Federazione Provinciale del Partito Democratico esprimo ferma condanna per gli attacchi che in queste ore alcune forze politiche stanno portando alla persona del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella”.

Inizia così la nota di Carmine Valentino, segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico di Benevento.

“Parlare di veto, di impeachment, è – continua Valentino - un approccio pretestuoso, pericoloso ed irresponsabile. La situazione politica italiana - figlia indubbiamente dell’esito del referendum del 4 dicembre del 2016 e dell’esito delle elezioni dello scorso 4 marzo che non hanno consegnato nessuna maggioranza a questo Parlamento - in questo momento richiede invece lucidità e senso di responsabilità.

E’ giusto ricordare lo sforzo messo in campo dal presidente Mattarella, i tentativi di mediazione, la sua disponibilità e non in ultimo la fermezza con la quale ha assunto le ultime decisioni muovendosi sempre nel solco tracciato dalle prerogative del Capo dello Stato, nella difesa della Costituzione della quale è garante, e con attenzione nei confronti del quadro politico ed economico.

Avevo più volte in passato espresso preoccupazione per la deriva populista che stava investendo esponenti politici e cittadini. Tutti hanno diritto di opinione. Ma i toni utilizzati nei confronti del Presidente Mattarela travalicano questo diritto.

Da qui la mia condanna agli attacchi ed il mio appello al Partito Democratico della Federazione di Benevento per una mobilitazione che coinvolga tutti i livelli affinché si possa creare una barriera a difesa di chi è garante e applica la Costituzione”.