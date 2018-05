Pd sannita difende Mattarella: "Scendiamo in piazza per lui" "Indignati per le minacce inaudite subite dal presidente"

Scenderà in piazza anche il Pd di Benevento a difesa di Mattarella e della sua decisione di porre il veto su Savnona ministro, scelta che ha portato al muro contro muro con Salvini e Di Maio che hanno deciso di far saltare il banco su Conte premier.

Dopo le dichiarazioni del segretario provinciale dem, Carmine Valentino, a difesa del presidente arriva anche la nota della segreteria locale che annuncia la partecipazione alla manifestazione del primo giugno in difesa del presidente della Repubblica: "Il Circolo Cittadino del Partito Democratico di Benevento aderisce all'appello giunto dalla Segreteria Nazionale per una mobilitazione sui territori a difesa delle istituzioni della Repubblica.

Oggi pomeriggio, 29 maggio, dalle ore 17.00 la sede del Circolo Cittadino sarà aperta all'incontro con i cittadini.

Registriamo preoccupazione e indignazione a causa di ciò che sta accadendo: non era mai successo in 70 anni che il Presidente della Repubblica fosse minacciato ai fini di costringerlo a violare il mandato costituzionale.

Per questa ragione, viste la delicata situazione politica, l'incertezza e le preoccupazioni sul futuro del nostro Paese, il Partito Democratico ha messo in campo un'ampia mobilitazione ed una presenza capillare in tutte le province d'Italia con presidi, banchetti, iniziative e volantinaggi, con la presenza del tricolore e della bandiera europea. Venerdì 1 giugno, infine, ci sarà una grande manifestazione a Roma per affermare i valori democratici.

Il Circolo Cittadino del PD, pertanto, fa appello a tutti i cittadini ed a tutte le forze democratiche che, indipendentemente dal colore politico e dalle ideologie, hanno a cuore i valori della nostra Costituzione".