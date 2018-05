Circolo Pd apre la sede ai cittadini L'iniziativa "in un momento molto delicato per la nostra Repubblica"

Ieri pomeriggio, il Circolo Cittadino del Partito Democratico di Benevento ha aperto la sede all'incontro con i cittadini, aderendo all'appello giunto dalla Segreteria Nazionale per una mobilitazione sui territori, in un momento molto delicato per la nostra Repubblica.

Non è la prima volta che il Circolo invita al confronto aperto, nella convinzione che la democrazia è partecipazione, dibattito, proposta condivisa. L'incontro non è stato solo un segnale forte di solidarietà al Presidente della Repubblica ed alle Istituzioni, in difesa dei principi costituzionali, come simbolicamente ribadito dall'esposizione della bandiera italiana e di quella europea. E' stato anche occasione per un'analisi, in alcuni punti molto appassionata, sullo scenario storico e politico, sulle strategie (programmatiche e comunicative) e sulla difficoltà stessa di realizzare soluzioni nei termini di una militanza attiva.

Un'occasione che ha visto la partecipazione di volti nuovi, cittadini non iscritti e militanti storici e di nuova generazione, che si sono confrontati in diretta streaming (la registrazione è disponibile sul canale facebook ufficiale del circolo https://www.facebook.com/circolopdbenevento/).

Al termine dell'incontro, sono stati letti passaggi significativi del Manifesto di Ventotene, scritto nel 1941 da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, ispirazione per un'Europa libera e unita e per un pacifismo autentico. Proprio sul Manifesto, l'ANPI Provinciale terrà un seminario, il 1 giugno, nel salone "Di Vittorio" della Cgil di Benevento.