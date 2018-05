Mortaruolo: "Politiche sociali? C'erano 2 miliardi di debiti" Incontro a Molinara con l'assessore Fortini

Il Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Campania, on.le Erasmo Mortaruolo ha promosso ieri a Molinara un incontro pubblico sulle politiche sociali dal titolo "Politiche sociali in Campania. Progettare nel presente per costruire il futuro".

Importante la sinergia tra Regione Campania, Comune di Molinara, Anci Campania e Asl di Benevento.



A intervenire sono stati Giuseppe Addabbo, sindaco di Molinara; Pasquale Carofano, delegato di Anci Campania alle Politiche Sociali; Franklin Picker, direttore generale dell'Asl di Benevento; Erasmo Mortaruolo, Consigliere regionale della Campania e componente della Commissione Politiche Sociali. Le conclusioni sono state affidate all'assessore regionale alle Politiche Sociali, Lucia Fortini.

Presenti gli amministratori della provincia di Benevento, gli ambiti territoriali, i professionisti del settore, i cittadini.



“Quando ci siamo insediati in Regione Campania – ha detto Mortaruolo - con il presidente De Luca e con l'assessore Fortini ci siamo resi conto che mancava quella che è la vera essenza di questo settore: ossia la cura! Ci siamo dati quindi l’imperativo che avremmo invertito rotta e stanziato più risorse, raddoppiandole. Ma con razionalità! Lo abbiamo fatto nel momento in cui abbiamo trovato 2 miliardi di debiti lasciati in eredità dal passato. Ma abbiamo scelto di non mollare e di programmare azioni per i tanti cittadini che hanno bisogno di supporto costante e qualificato. E oggi i risultati raggiunti sono sotto gli occhi di tutti! Ci sono importanti risorse dall’Unione Europea e dalla Regione Campania per il welfare. Serve però che anche dagli enti locali ci sia programmazione: dev’essere la strada maestra al fine di progettare il presente per costruire il futuro. Trasformando così risorse in servizi!”.



“Gli ambiti territoriali - ha spiegato l'assessore Fortini - stanno attraversando un momento complicato. Anche se, mai come in questo momento, ci sono moltissime risorse soprattutto per il personale. Per stabilizzare e dare alta qualità dei servizi abbiamo bisogno di persone che portino avanti quelle politiche. Penso a tutti gli assistenti sociali, gli educatori, gli psicologi che sono precari negli ambiti territoriali. Stiamo puntando a dare forza al loro lavoro, a sostenerli per far sì che possano aiutare le persone più deboli e fragili”.



L'assessore Fortini e il consigliere Mortaruolo hanno inoltre condiviso con i sindaci l'avvio, nella giornata di ieri, della stesura delle linee guida per il piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell’offerta formativa della Regione Campania per l’anno scolastico 2019/2020.



L'assessore ha quindi annunciato la pubblicazione del nuovo piano triennale per l'edilizia scolastica.

“Un'occasione imperdibile per tutti i Comuni della Regione Campania – ha rilevato la Fortini – in quanto coloro che non parteciperanno al prossimo avviso saranno esclusi per il prossimo triennio. E in questi anni abbiamo in materia di edilizia scolastica compiuto un grande passo in avanti riuscendo a finanziare progettazioni esecutive, definitive e preliminari”.



“Passi importanti – hanno concluso Mortaruolo e Fortini – di una Campania che dallo stallo si è rimessa in moto ascoltando il territorio, entrando nel cuore dei problemi, avviando momenti di confronto con gli amministratori e i cittadini, agendo con azioni di rilancio per migliorare ed efficientare i servizi”.