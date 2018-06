Lady Mastella: "Governo? Presentano un libro dei sogni" La senatrice: "Io riparto dall'opposizione: darò battaglia"

Anche Sandra Lonardo è intervenuta, con un post su Facebook, sulla nascita del nuovo governo gialloverde, non risparmiando ovviamente le critiche: "Un governo che si é formato su veti ed esclusioni , e non certo riportando il quadro reale che era stato consegnato dal voto degli italiani il 4 marzo

Un ringraziamento speciale sento di rivolgerlo al Presidente Berlusconi, che dall’alto della sua immensa bonta’, ha dato il via libera a Salvini, che da solo ha intrapreso il tortuoso cammino ....

Il Centro Destra non é stato ritenuto adeguato a partecipare da parte di Di Maio, gli rammento che i voti di Forza Italia sono in tutti i Deputati e Senatori della Lega che sono stati eletti nei Collegi Uninominali, così come ci sono anche i voti di Fratelli d’Italia e della quarta gamba....

No problem.

Noi non conserviamo acredine , rancore e non rosichiamo, ma sottolineiamo... questo non ce lo può togliere nessuno, siamo in un Paese libero, e viva Dio!!! C’é ancora il diritto di parola.

Un mio elettore facendomi gli auguri di buon lavoro, mi scrive:” gentile Senatrice si riparte dall’opposizione”...

Ringraziandolo per gli auguri, gli ho dato assicurazioni che di certo ci sarò e ci saremo a dare battaglia sui punti del nostro programma... per il resto faremo opposizione dura...

Il Contratto é un insieme di due programmi diversi, di due mondi diversi, di due modi di vedere le cose, e rappresenta un libro dei sogni.

Non voglio aggiungere altro...vedremo nel corso di questo frastagliato percorso cosa metteranno in campo per il bene del Paese.

Faccio gli auguri agli italiani, avere un governo é sempre meglio che non averlo, troppi tecnici hanno agito per conto della politica, ora la politica diventa protagonista? Vedremo cosa sapra’ fare. A presto. E buon lavoro a tutti, maggioranza ed opposizione".