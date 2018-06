Dichiarazioni choc Serluca, il Pd chiede chiarimenti Caso bene confiscato. Il vicesindaco ha affermato ieri: "La mafia ha vinto"

“Le affermazioni dell’Assessore Serluca rese nell’ambito di un convegno cittadino, non possono non suscitare enorme perplessità, attesa la delicatissima problematica inerente la lotta alla mafia e alla legalità che quotidianamente si porta avanti con grande coraggio e senso di responsabilità”.

Così il Gruppo consiliare del Partito democratico interviene sulle affermazioni fatte dall'esponente della Giunta Mastella sullo stabilimento di contrada Olivola sequestrato e poi confiscato ad un imprenditore sannita.

“Pur volendoci sforzare di interpretare nel modo più autentico il pensiero espresso dall’Assessore Serluca, talune affermazioni si spingono – ribadiscono dal Partito democratico - al di là di ogni più ragionevole tollerabilità, allorquando con un atteggiamento di lesa maestà si dichiara superficialmente che “ la mafia ha vinto” nel maldestro tentativo di giustificare la impossibilità dell’amministrazione comunale di poter gestire la manutenzione dell’immobile confiscato sul piano finanziario.

Siamo perfettamente consapevoli – spiegano i consiglieri comunali del Pd - che la gestione dei beni confiscati derivanti da attività illecite e mafiose abbia una gestione tecnico giuridica molto complessa, dove ogni giorno gli addetti ai lavori sono chiamati a compiti sensibili e delicati, ma ben altra cosa è spingersi in dichiarazioni incaute ed assolutamente irresponsabili sul piano istituzionale, che determinano solo tanto scoramento e delusione all’interno di una comunità, assolutamente sensibile a certe battaglie valoriali, a difesa della più profonda legalità”.

Per questi motivi il gruppo consiliare Pd invita “l’Assessore e Vicesindaco Serluca a prendere immediatamente atto delle improvvide affermazioni rese, e a rendere quanto prima i dovuti chiarimenti, evitando altresì per il futuro fughe in avanti di questo tenore, che mortificano, senza alibi alcuno, il più profondo senso di appartenenza alle istituzioni e alla comunità in cui viviamo”.