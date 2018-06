Edilizia scolastica: c'è il bando per la messa in sicurezza Mortaruolo: "Occasione imperdibile per i Comuni”

“La Regione Campania ha emanato poco fa l’avviso pubblico per l’individuazione del fabbisogno regionale degli interventi necessari alla messa in sicurezza degli edifici scolastici. Si tratta di un'occasione imperdibile per tutti i Comuni della Regione Campania, così come aveva anticipato qualche giorno fa nel Sannio l'assessore all'Istruzione, Lucia Fortini in quanto coloro che non parteciperanno al prossimo avviso saranno esclusi per il prossimo triennio. E in questi anni abbiamo in materia di edilizia scolastica compiuto un grande passo in avanti riuscendo a finanziare progettazioni esecutive, definitive e preliminari”. Così il Consigliere regionale e componente della Commissione Istruzione e Cultura della Campania, on.le Erasmo Mortaruolo.



“Con questo avviso – fa notare Mortaruolo – saranno finanziati interventi per l’adeguamento antisismico e la completa agibilità degli edifici, per il piano antincendi e per il completamento di strutture scolastiche non ultimate per carenza di fondi. Sono previsti ulteriori finanziamenti per ampliamenti e nuove costruzioni necessarie a soddisfare specifiche esigenze didattiche. Possono presentare domanda i Comuni e le Province della Campania. Sarà data priorità, nei criteri di valutazione, ai progetti di messa in sicurezza e adeguamento antisismico anche in relazione alla popolazione scolastica. Il termine per la presentazione delle domande è fissato per le ore 13 del 5 luglio 2018”.



Aggiunge il vicepresidente Mortaruolo: “Sono convinto che una Scuola all’avanguardia passa attraverso un’edilizia scolastica che sia moderna, innovativa, sicura, sostenibile. Questo programma di 200 milioni di euro consentirà di mettere al sicuro molte scuole del Sannio e della Campania. Offrire una scuola sicura per ogni studente è la sfida minima ed irrinunciabile che abbiamo deciso, come Regione Campania, di vincere. Come ha ricordato il presidente De Luca gli uffici della Regione sono attivati per velocizzare tutte le procedure burocratiche, fornendo tutti i supporti necessari agli enti locali”.