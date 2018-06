Sassinoro: delegazione di Fratelli d'Italia in Regione Paolucci: "Vicenda complessa da approfondire"

Una delegazione del Coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia, composta dai componenti del coordinamento regionale Ida Santanelli, Luigi Rispoli, nonchè da Alberto Febbraro e Federico Paolucci, accompagnati dal portavoce regionale Gimmi Cangiano, è stata ricevuta ufficialmente in audizione dal Presidente della commissione regionale "terra dei fuochi, bonifiche, ecomafie", On.le Giampiero Zinzi.

Il portavoce provinciale di Fratelli d'Italia, Paolucci, nel merito spiega: "E' stata una proficua occasione di approfondimento, che ha fatto emergere responsabilità a vari livelli sulla questione del centro di compostaggio di Sassinoro. In considerazione della complessità della vicenda e delle spesso confuse e fuorivianti dichiarazioni che sono state esposte a vario titolo e livello, regionale e locale, Fratelli d'Italia ha deciso di approfondire con i cittadini la questione in una conferenza stampa aperta che terremo nei prossimi giorni.

Un ringraziamento particolare va al nostro Portavoce regionale, Gimmi Cangiano, per l'interessamento alla vicenda e per la celerità con la quale ha organizzato la audizione da noi richiesta, e al presidente On.le Zinzi, per la disponibilità mostrata, anche per il futuro.

Ringraziamo, inoltre, il consigliere comunale di Sassinoro Lucio Di Sisto, presente all'incontro, accompagnato da due esponenti del comitato Mamme sannite".