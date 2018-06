Amministrative: fari puntati su Montesarchio Nel centro caudino il test più importante, anche per la presenza di una lista del Movimento 5S

Ultimi giorni per la campagna elettorale per le amministrative, poi gli elettori decideranno le composizioni dei consigli comunali in 15 comuni sanniti.

Sfide importanti in diversi paesi, ma occhi tutti puntati sul centro più grande della provincia sannita Montesarchio.

Un test importante quello del centro caudino per diversi aspetti: è l'unico in cui ci sarà una lista targata Cinque Stelle, fortemente voluta anche dai vertici dei grillini visto il boom di consensi totalizzati alle elezioni dello scorso 4 marzo. 49,29 per cento alla Camera, 47,75 al Senato: quasi l'esatta metà dei voti espressi, un'enormità. Di qui l'esperimento della lista, capitanata da Orazio Gerardo e composta da un mix di giovani e attivisti storici, per testare la tenuta del Movimento anche in un'elezione amministrativa in cui le dinamiche sono totalmente diverse rispetto alle politiche, specie in un centro di 13mila abitanti che per quanto sia il più grande della provincia non è di certo paragonabile a Roma o Torino.

Difficile che il Movimento replichi la performance delle politiche, ma dai rumors pare che possano assicurare una bella performance.

Test importante anche per vedere la tenuta del sindaco uscente Damiano, che ripropone la lista di cinque anni fa, stesso nome e stesso simbolo, con un ringiovanimento importante. Occhi puntati da parte del Pd sannita: in un momento di difficoltà confermare la guida di Montesarchio sarebbe importante per la ripartenza e il nuovo corso dem nel Sannio.

Alla sfida parteciperà anche Marcella Sorrentino, ex assessore con Izzo e candidata alle regionali nel 2010 con il Pdl: anche per lei una lista composta in larga parte di giovani.



Tra i comuni principali che andranno al voto anche Morcone, dove per il dopo Fortunato se la giocheranno Bruno Parlapiano, in una lista che vede protagonista anche l'ex sindaco come candidato consigliere, e Luigino Ciarlo, che schiera componenti originariamente eletti con Fortunato e poi finiti in rotta di collisione con l'amministrazione.

Test importante anche a Ceppaloni: dove sindaco e vicesindaco uscenti si sono scambiati i ruoli. Sarà Ettore De Blasio a correre da sindaco infatti col primo cittadino Cataudo a giocarsela da consigliere comunale. La lista dell'amministrazione uscente, benedetta da Mastella, sembra essere in vantaggio rispetto a quella guidata dall'avvocato Stefania Pepicelli.



Anche a Vitulano l'amministrazione uscente, guidata da Scarinzi, si gioca la riconferma contro lo sfidante Rivellini. Al voto anche Arpaise, dove termina la lunga esperienza alla guida del paese di Mena Laudato, Frasso Telesino, dove Di Cerbo ha deciso di non scendere in campo per la riconferma e Castelpagano. Sfide per la riconferma dell'amministrazione uscente anche a Pontelandolfo, Bucciano, San Salvatore Telesino, San Lupo, e San Leucio Del Sannio.

Emblematico il caso di Puglianello, dove ci sarà in campo solo una lista, quella guidata dal sindaco uscente Bartone.

Da guardare anche le partite che si giocano a Ponte e San Lorenzo Maggiore, comuni che sono stati commissariati e che ora devono ripartire.

Curiosità: La lista più rosa in termini assoluti è quella di Marcella Sorrentino a Montesarchio: 8 le donne, compresa la candidata alla carica di sindaco schierate in "Montesarchio è", in molti casi però c'è anche assenza totale di candidate donne, come nella lista di Mucci a San Lupo, in quella di Bozzuto a Castelpagano, di Tangredi ad Arpaise e Viscusi di Frasso Telesino.