Consiglio: dentro due donne, Lombardi e Mollica Rinviata la discussione sull'incompatibilità di Capuano

Ok in consiglio comunale alle surroghe di Nicola Sguera, portavoce del Movimento Cinque Stelle che ha abbandonato la carica in polemica con l'alleanza governativa gialloverde e di Anna Orlando nominata assessore in quota Forza Italia. Rinviato invece il punto relativo all'incompatibilità di Capuano.

Il primo è stato sostituito da Anna Maria Mollica, grillina della prima ora, che ai microfoni di Ottochannel ha spiegato: “Il programma è quello del 2016, che è la nostra stella polare. Certo i problemi sono tanti, da ambiente a mancanza di lavoro e li monitoreremo anche grazie ai nostri quattro parlamentari sanniti che saranno la nostra guida. Faremo rete, sicuramente, ed è una novità per il consiglio comunale: seguiremo i parlamentari del governo del cambiamento e grazie a loro troveremo maggior forza per le battaglie per Benevento”.

Alla Orlando invece è subentrata Romilda Lombardi tra gli scranni di Forza Italia: “Il mio impegno, da donna e da medico, sarà principalmente a favore di donne e sanità, specie in un periodo come questo pieno di problemi. Il Rummo vive un periodo problematico e Benevento è troppo spesso marginale in Campania. Questo porta problemi. Piacevole vedere un consiglio con così tante donne in ogni caso”.

Capuano, di cui si sarebbe dovuta discutere l'incompatibilità con la carica di consigliere comunale, ai sensi dell'articolo 63 del Tuel, ha spiegato la sua posizione: “Essere tacciato di non pagare il Comune non è una rappresentazione corretta. Da consigliere faccio il mio dovere in buona fede, lanciare in pasto all'opinione pubblica una questione in questo modo non va bene. Vanno abbassati i toni. La questione poteva essere affrontata in altro modo: mi sono rivolto al titolare del credito e mi sono basato sul parere dell'avvocatura che ha detto che non sono incompatibile”.



