Comunali: arriva l'endorsement della De Girolamo "Seguirò con particolare interesse le elezioni di Morcone"



A due giorni dalle elezioni amministrative che rinnoveranno i consigli comunali in 15 comuni del Sannio arriva l'endorsement di Nunzia De Girolamo. L'ex parlamentare di Forza Italia spiega di seguire in maniera particolare le sorti di Morcone, in cui è impegnata Ester D'Afflitto che fu candidata anche alle ultime elezioni regionali in Ncd, in cui all'epoca militava Nunzia De Girolamo: ‘’Le prossime elezioni amministrative, anche nel Sannio, rappresentano un importante momento. Tutti gli appuntamenti elettorali, in particolar modo quello che riguarda le entità comunali, assumono un ruolo ancor più significativo, perché hanno, tra le altre cose, anche il compito di avvicinare I cittadini alla politica in maniera ancor più diretta.



Scegliere le persone, guardarle negli occhi, rilegare a loro desideri, paure e speranze.



Per le elezioni amministrative che il prossimo 10 Giugno interesseranno il Comune di Morcone, il mio sostegno personale, per l’impegno profuso in maniera attiva sul territorio sannita, va a Ester D’Afflitto, candidata nella lista ‘’Cambiamo Morcone’’ con Luigino Ciarlo candidato sindaco.’’



Così Nunzia De Girolamo, esponente di Forza Italia.



‘’Già nello scorso appuntamento elettorale – prosegue l’esponete azzurra – si è distinta per elevato numero di consensi personali. Un segnale questo estremamente importante, che ha premiato e, sono certa continuerà a premiare, il lavoro di Ester. Un grande in bocca al lupo, infine, all’intera compagine che, sono certa, dal prossimo 10 Giugno, guiderà la comunità di Morcone.’’