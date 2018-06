Urne aperte: al voto 15 comuni nel Sannio Occhi puntati sulla sfida di Montesarchio

Urne aperte in 15 comuni del Sannio da questa mattina alle 7 per il rinnovo dei consigli comunali.

Occhi puntati su Montesarchio, principale comune della provincia di Benevento con oltre 13mila abitanti, in cui Damiano, sindaco uscente, punta alla riconferma con una lista che vede la riconferma di gran parte dell'amministrazione da lui guidata per cinque anni.

A dargli battaglia i grillini, che a Montesarchio hanno presentato una lista ufficiale del Movimento, e che ripongono molte speranze in un buon risultato visto il 50 per cento raggiunto tre mesi fa, alle politiche e Marcella Sorrentino con una civica composta da giovani e da alcuni ex componenti dell'amministrazione di Antonio Izzo.



Tra gli altri quattordici comuni al voto spicca Morcone, dove per il dopo Fortunato se la giocheranno Bruno Parlapiano, in una lista che vede protagonista anche l'ex sindaco come candidato consigliere, e Luigino Ciarlo, che schiera componenti originariamente eletti con Fortunato e poi finiti in rotta di collisione con l'amministrazione, come Ester D'Afflitto, ex vicesindaco e fresca di endorsement da parte della De Girolamo.



Importante test anche a Ceppaloni, dove corre l'ex vicesindaco di Cataudo, Ettore De Blasio, con una lista in cui figura anche l'ex sindaco come candidato consigliere e che è a forte caratterizzazione mastelliana. A sfidare De Blasio l'avvocato Stefania Pepicelli. Anche a Vitulano l'amministrazione uscente, guidata da Scarinzi, si gioca la riconferma contro lo sfidante Rivellini. Al voto anche Arpaise, dove termina la lunga esperienza alla guida del paese di Mena Laudato, Frasso Telesino, dove Di Cerbo ha deciso di non scendere in campo per la riconferma e Castelpagano. Sfide per la riconferma dell'amministrazione uscente anche a Pontelandolfo, Bucciano, San Salvatore Telesino, San Lupo, e San Leucio Del Sannio.

Emblematico il caso di Puglianello, dove ci sarà in campo solo una lista, quella guidata dal sindaco uscente Bartone.

Da guardare anche le partite che si giocano a Ponte e San Lorenzo Maggiore, comuni che sono stati commissariati e che ora devono ripartire.