AMMINISTRATIVE: Molte riconferme nel Sannio Davanti quasi tutti i sindaci uscenti

Urne aperte in 15 comuni del Sannio da questa mattina alle 7 per il rinnovo dei consigli comunali.

Occhi puntati su Montesarchio, principale comune della provincia di Benevento con oltre 13mila abitanti, in cui Damiano, sindaco uscente, punta alla riconferma con una lista che vede la riconferma di gran parte dell'amministrazione da lui guidata per cinque anni.

A dargli battaglia i grillini, che a Montesarchio hanno presentato una lista ufficiale del Movimento, e che ripongono molte speranze in un buon risultato visto il 50 per cento raggiunto tre mesi fa, alle politiche e Marcella Sorrentino con una civica composta da giovani e da alcuni ex componenti dell'amministrazione di Antonio Izzo.



Tra gli altri quattordici comuni al voto spicca Morcone, dove per il dopo Fortunato se la giocheranno Bruno Parlapiano, in una lista che vede protagonista anche l'ex sindaco come candidato consigliere, e Luigino Ciarlo, che schiera componenti originariamente eletti con Fortunato e poi finiti in rotta di collisione con l'amministrazione, come Ester D'Afflitto, ex vicesindaco e fresca di endorsement da parte della De Girolamo.



Importante test anche a Ceppaloni, dove corre l'ex vicesindaco di Cataudo, Ettore De Blasio, con una lista in cui figura anche l'ex sindaco come candidato consigliere e che è a forte caratterizzazione mastelliana. A sfidare De Blasio l'avvocato Stefania Pepicelli. Anche a Vitulano l'amministrazione uscente, guidata da Scarinzi, si gioca la riconferma contro lo sfidante Rivellini. Al voto anche Arpaise, dove termina la lunga esperienza alla guida del paese di Mena Laudato, Frasso Telesino, dove Di Cerbo ha deciso di non scendere in campo per la riconferma e Castelpagano. Sfide per la riconferma dell'amministrazione uscente anche a Pontelandolfo, Bucciano, San Salvatore Telesino, San Lupo, e San Leucio Del Sannio.

Emblematico il caso di Puglianello, dove ci sarà in campo solo una lista, quella guidata dal sindaco uscente Bartone.

Da guardare anche le partite che si giocano a Ponte e San Lorenzo Maggiore, comuni che sono stati commissariati e che ora devono ripartire.

AGGIORNAMENTO ORE 2.00

Pontelandolfo ha il suo sindaco: Rinaldi confermato in maniera plebiscitaria con 94 per cento dei voti

AGGIORNAMENTO ORE 01.50

Ufficiale la riconferma di Mucci a San Lupo. Praticamente certa la vittoria di De Blasio a Ceppaloni. Si allarga il vantaggio di Damiano a Montesarchio

AGGIORNAMENTO ORE 01.20



Sembra diventare più netto a Montesarchio il vantaggio di Damiano. Dietro i Cinque Stelle, terza Marcella Sorrentino

AGGIORNAMENTO ORE 01.15



Praticamente fatta per Nascenzio Iannace a San Leucio Del Sannio che stravince con risultati quasi plebiscitari. E' lui il secondo sindaco eletto nel Sannio.

AGGIORNAMENTO ORE 01.10



A San Lorenzo Maggiore avanti la lista guidata da Iannotti "Per il Bene Comune"

AGGIORNAMENTO ORE 01.00



A Ponte sarebbe in leggero vantaggio Fusco, alla guida della lista "Rivoluzione Ponte". Allo stato sono state scrutinate circa 400 schede su un totale di oltre 1,700. c'è attesa per il nuovo sindaco a Ponte dopo oltre un anno di commissariamento scattato dopo che sette consiglieri, a maggio del 2017 avevano sfiduciato l'allora sindaco Mario Meola

AGGIORNAMENTO ORE 00.49



In queste prime fasi di scrutinio sembrano avanti molti dei sindaci uscenti: così anche per Scarinzi a Vitulano

AGGIORNAMENTO ORE 00.45



Sarebbe netto il vantaggio a Ceppaloni di Ettore De Blasio, vicesindaco uscente, sulla sfidante Stefania Pepicelli

AGGIORNAMENTO 00.30



A Bucciano si fa più consistente il vantaggio di Matera

AGGIORNAMENTO 00,10



Prime schede anche a Bucciano, anche qui in vantaggio il sindaco uscente Domenico Matera

AGGIORNAMENTO 23,45



Prime indiscrezioni da Montesarchio: dalle prime schede scrutinate emergerebbe un vantaggio del sindaco uscente Damiano

AGGIORNAMENTO 23,25



Cala l'affluenza nel Sannio rispetto alle scorse amministrative. Nei 15 comuni sanniti ha votato poco oltre il 67 per cento degli aventi diritto, nel 2013, quando si votava anche di martedì, l'affluenza si era attestata al 72,64 per cento. Maglia nera Pontelandolfo, dove ha votato solo il 41 per cento degli aventi diritto, da record Bucciano dove ha votato l'82 per cento dei cittadfini

AGGIORNAMENTO 23,16



Bassa l'affluenza a Montesarchio: 73,3 per cento contro l'81 per cento del 2013: si parla di circa 1000 votanti in meno.

AGGIORNAMENTO ORE 23,15



E' Tonino Bartone, sindaco uscente di Puglianello, il primo dei nuovi sindaci eletti in questa tornata elettorale. Bartone correva solo, senza concorrenti, e l'unico avversario era il quorum del 50 per cento. Superato abbondantemente, vista l'affluenza che si è attestata al 75,9 per cento.

AGGIORNAMENTO ORE 19,20



Si mantiene alta l'affluenza nel Sannio anche nella rilevazione delle 19. Hanno votato il 47,4 per cento degli aventi diritto nei 15 comuni chiamati al rinnovo dell'amministrazione. Nel 2013 (o nella tornata precedente, visto che non tutte le amministrazioni sono durate cinque anni) l'affluenza alle 19 era del 39,18 per cento.

Bene Montesarchio, dove ha già votato il 49 per cento degli elettori (tra cui, curiosità, anche una sposa che nonostante il matrimonio non ha voluto abdicare all'appuntamento elettorale), si riscatta dal ruolo di maglia nera Castelpagano dove comunque la percentuale resta bassa (31 per cento), ma comunque migliore di quella di Pontelandolfo dove alle urne è andato solo il 25 per cento degli aventi diritto. Affluenza da record a Bucciano (62 per cento) quasi raddoppiata rispetto al 2013

AGGIORNAMENTO ORE 16.00

Tensione in un seggio a Ponte, con violente polemiche e operazioni di voto bloccate per alcuni minuti: sarebbe stata paventata la presenza di una "scheda ballerina". Dal riconteggio dei voti, effettuato nel seggio in questione tuttavia non emergerebbero irregolarità. Contattate anche le forze dell'ordine.

AGGIORNAMENTO ORE 12,40

Alta l'affluenza nel Sannio alle ore 12: poco oltre il 20 per cento (20,06) rispetto al 12,93 che si registrò alle ore 12 nelle ultime elezioni amministrative, nei 15 comuni chiamati a rinnovare il consiglio comunale.

C'è da rilevare tuttavia che in quell'occasione si votava anche di lunedì.

Cresce in tutti i comuni l'affluenza rispetto al 2013, tranne che a Castelpagano dove si abbassa di 3 punti percentuali, da rilevare che Castelpagano è stato spesso, nelle ultime tornate, tra i comuni con affluenza piuù bassa.

L'affluenza più alta si registra a Ponte, dove ha già votato il 28,82 per cento degli aventi diritto, bene anche Bucciano (27,92 per cento e Ceppaloni 26,39).

Affluenza del 18,6 per cento a Montesarchio: cinque anni fa alle 12 era del 10 per cento.