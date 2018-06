Comunali, Russi: "Gran balzo in avanti di Forza Italia" Il coordinatore provinciale: "Bene rispetto alle scorse amministrative

Sul voto nei quindici comuni sanniti è intervenuto il coordinatore provinciale di Forza Italia, Vincenzo Russi, evidenziando il risultato positivo del partito nel Sannio:

“E’ sempre difficile fare un’analisi del voto quando in campo non ci sono i partiti ma delle aggregazioni civiche. Certamente, però, nel caso del voto del 10 giugno nei 15 comuni della nostra provincia è innegabile non riconoscere che vi è stato un significativo balzo in avanti, rispetto alle precedenti consultazioni amministrative, della coalizione che si riconosce nell’area di centrodestra. Ritengo che il discreto e silenzioso lavoro di raccordo svolto nel rispetto dei territori e dei loro rappresentanti abbia dato in molti casi i suoi frutti.

Ringrazio tutti gli amici che con impegno e dedizione, e soprattutto mettendoci la faccia, hanno contribuito ad ottenere questo lusinghiero risultato.

Ringrazio il coordinatore ed il coordinamento regionale di Forza Italia che hanno voluto affidarmi il ruolo di coordinatore provinciale di questa campagna elettorale, che ho cercato di svolgere con estremo impegno e dedizione.

Ringrazio tutti gli elettori chiamati al voto in questa tornata elettorale che, riconoscendo la validità, l’impegno e la coerenza dei programmi e dei progetti dei tanti amici candidati, li hanno premiati consentendo questo eccezionale risultato”.