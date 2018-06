Mortaruolo ai sindaci eletti: "Regione pronta a sostenervi" "La valorizzazione del nostro Sannio è importantissima"

Sono 15 i Sindaci eletti ieri nei Comuni del Sannio chiamati al voto per le Amministrative: Arpaise, Bucciano, Castelpagano, Ceppaloni, Frasso Telesino, Montesarchio, Morcone, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, San Leucio del Sannio, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore Telesino e Vitulano.



"A chi riceverà per la prima volta il tricolore e a coloro che sono stati riconfermati va il mio auguro più sincero di buon lavoro, nella certezza che guarderanno al bene comune.

In un momento storico che richiama più che mai tutte le Istituzioni ad un forte spirito di unità e collaborazione è mia premura confermare a tutte le Amministrazioni locali la disponibilità personale e della Regione Campania a cooperare per la crescita e la valorizzazione del nostro Sannio.

Nella Regione Campania potranno sempre trovare aiuto, sostegno e supporto! Congratulazioni!".

Così il Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Campania, on.le Erasmo Mortaruolo.