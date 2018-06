Errico: "Forza Italia più forte dopo il voto" "Siamo estremamente soddisfatti per l'esito del voto"



‘’L’area di centrodestra, con gli amministratori locali che si riconoscono in tale schieramento politico, può ritenersi estremamente soddisfatta per il risultato delle recenti elezioni amministrative. In tutti i comuni sanniti al voto abbiamo eletto nostri amministratori locali.’’

Così Fernando Errico, coordinatore provinciale di Forza Italia.

‘’Seppur in contesti civici - continua Errico - come tutti sanno, Forza Italia in maniera particolare, viene fuori ancora più forte all’interno delle amministrazioni locali. Di questo, non possiamo che essere estremamente soddisfatti. Un doveroso in bocca al lupo a tutte le amministrazioni che, da oggi, amministrano i loro comuni. Amministrare - conclude il coordinatore azzurro - oggi è un vero e proprio atto di responsabilità, nonché di coraggio’’