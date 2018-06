Comunali, De Blasio: "Grazie ai ceppalonesi, ora al lavoro" Il neo sindaco: "La squadra è stata formidabile, ringrazio Cataudo in particolare"



"Ringrazio i cittadini di Ceppaloni per la straordinaria fiducia attribuita alla nostra squadra, per il consenso così ampio con cui ci hanno condotto a guidare il nostro meraviglioso Comune". Così Ettore De Blasio, eletto sindaco di Ceppaloni con oltre il 75% dei voti.

"Questa fiducia - prosegue De Blasio - rappresenta per noi una gratificazione e un grande onore ma, allo stesso tempo, una responsabilità significativa verso i nostri concittadini e verso il nostro territorio. Profonderemo quindi ogni sforzo, mettendo a disposizione la nostra dedizione totale, il nostro impegno e le nostre competenze, per garantire servizi efficienti e prospettive migliori a questa terra.

Un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo poi alla squadra che mi ha accompagnato in questa entusiasmante avventura appena avviata, ma pure a chi oggi amministratore, per propria scelta, non lo è più. Il dato delle urne attesta che i cittadini di Ceppaloni hanno giudicato positivamente l’operato del governo comunale uscente, come conferma il contributo apportato al risultato dal sindaco uscente Claudio Cataudo, con cui ho condiviso 10 anni di amministrazione.

Ringraziamento che rivolgo davvero a tutti i singoli dodici candidati per l'impegno profuso, per la passione e l'amore al territorio mostrato. Questo risultato è anche e soprattutto merito loro. Tutti saranno quindi protagonisti della prossima Amministrazione comunale.

La nostra è una squadra che ha coniugato elementi di esperienza amministrativa con soggetti di forte rinnovamento. Un giusto mix di competenze, entusiasmo e voglia di fare che i cittadini hanno evidentemente voluto premiare.

Grazie, grazie, ancora grazie a tutti i cittadini - conclude il sindaco Ettore De Blasio - per il sostegno, per il calore, per la fiducia, per averci affidato un compito così importante e ambizioso. Saremo l'Amministrazione del fare a servizio della nostra comunità"