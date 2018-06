Esulta la Lega: "Eletto un consigliere nel Sannio" "Campagna estenuante, ma che ha dato risultati positivi"

Esulta la Lega Nord per l'elezione di un consigliere diretta espressione del partito di Salvini in Valle Telesina:

È leghista il consigliere Vincenzo Ciervo di Frasso Telesino , dove la lista capitanata da

Pasquale Viscusi raccoglie 1069 voti contro i 635 dell'amministrazione uscente.



Per il leghista Ciervo terzo posto ex aequo nella lista vincente con 121 preferenze .



Il referente della Lega per Frasso Telesino dichiara " è stata una campagna elettorale estenuante ma gli sforzi alla fine sono stati premiati , per la lega si aprono adesso nuovi scenari sul nostro territorio.Al di là di tutto Mi preme ringraziare i numerosi tesserati e simpatizzanti che hanno appoggiato il nostro candidato."



A Rocco Iorillo e Vincenzo Ciervo vanno i migliori complimenti e congratulazioni dal coordinatore provinciale Stefano D'Agostino e di tutto il coordinamento, nonché i migliori auguri al Sindaco Viscusi e a tutta l'amministrazione