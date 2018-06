Damiano: "Sarò il sindaco degli ultimi" Il sindaco di Montesarchio, rieletto: "Grazie ai cittadini: il mio impegno sarà per i poveri"

Ringraziamenti ai cittadini e ai compagni di squadra, e l'annuncio dell'impegno per i più deboli nella prossima legislatura.

Franco Damiano, rieletto sindaco di Montesarchio, punta a un mandato di pacificazione politica e sociale per il suo paese, dopo aver navigato le acque tempestose del duello tra colossi industriali l'obiettivo dunque è tenere unito il paese senza lasciare indietro i tanti cittadini martoriati dalla crisi economica.

Così il primo cittadino: "Non posso che ringraziare i cittadini di Montesarchio per l'imponente fiducia tributata a me e alla lista Scegliamo Montesarchio, nata cinque anni fa, che mi ha accompagnato e mi accompagnerà in questa avventura grazie al sostegno fondamentale degli amici che la compongono. Oltre ai cittadini è doveroso ringraziare tutti gli amici candidati: il loro impegno è stato encomiabile anche nei momenti più difficili, e questo ha contribuito al risultato finale. Più di cinquemila voti, più del sessanta per cento della fiducia: sono numeri importanti che mi rendono orgoglioso e allo stesso tempo mi pongono di fronte a una forte responsabilità da cui, come sempre, non mi sottrarrò.

Naturalmente sarò il sindaco di tutti, non solo dei tanti cittadini che mi hanno votato: non sono parole scontate le mie, visto che già nel primo mandato della mia amministrazione c'è stato un forte impegno per pacificare un paese diviso.

Faremo il nostro dovere per il paese e per i cittadini, in particolare per quelli meno abbienti: non saranno lasciati soli. Non abbiamo fatto promesse in campagna elettorale, non è più il tempo, assicuro una cosa però: ci metteremo l'impegno di sempre, la serietà di sempre. Ancora grazie, Montesarchio".