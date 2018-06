Lady Mastella: "Salvini fa bene: siamo pieni di migranti" Critiche a Francia e Spagna: "Ma come si permettono? Chiedano scusa all'Italia"

Anche Sandra Lonardo è intervenuta sulla vicenda della nave Aquarius che sta tenendo banco negli ultimi giorni. La senatrice di Forza Italia si è scagliata contro le dichiarazioni di Macron sull'atteggiamento italiano, giustificando l'atteggiamento di Salvini.

Il ministro dell'Interno avrebbe fatto bene a chiudere i porti italiani ai 629 migranti presenti sulla nave, poiché ormai l'Italia sarebbe piena di migranti e non in grado di sopportarne altri.

Con un post su Facebook lady Mastella infatti analizza: “Tutti ad attaccare L’Italia per la vicenda della nave Aquarius , inaudito!!!!!!!

Macron che ci offende in quel modo, dicendo che siamo vomitevoli e cinici Ma come si permette!!!!!! Chiedesse scusa ad una nazione che ha dato il maggior contributo all’accoglienza dei migranti.

A tutto c’è’ un limite. Ora Salvini, sta alzando la voce? Fa bene , perché noi siamo pieni di migranti in ogni luogo".

La Mastella poi ne ha anche per la Spagna, che ha accettato di accogliere i migranti, non lesinando critiche all'Italia per la decisione di chiudere i porti: "La Spagna pure ha fatto la sua parte , si dice disponibile ad accogliere e ci offende...

Ora tutti debbono dare il loro contributo. Semplicemente perché siamo zeppi pieni...Si dia un tono tutta l’Europa”.