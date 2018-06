Dehors, grilli sanniti: "Serve regolamento chiaro" "L'amministrazione deve fare una lotta seria ad abusivismo"

Interviene anche il meet up dei Grilli Sanniti sulla questione dei dehors in centro a Benevento: "Il Meetup “Grilli Sanniti”, sollecitato da diversi cittadini ed esercenti in relazione alla regolarizzazione degli spazi esterni, ricorda che l’annosa questione era inserita nel programma di governo della città alle precedenti amministrative del 2016. In quell'occasione individuammo una serie di problemi legati al malfunzionamento degli uffici Comunali; non a caso i nostri portavoce in seno alle commissioni di pertinenza hanno richiesto l’approvazione di un regolamento chiaro e certo a questa Amministrazione. È impensabile che gli esercenti siano prima autorizzati alle installazioni, sostenendo ingenti costi, successivamente ricevano la richiesta di integrazione della documentazione da parte dell’amministrazione che potrebbe, a quel punto, revocare le autorizzazioni in assenza del benestare della Sovrintendenza di Caserta. Tutto ciò a discapito degli esercenti corretti e virtuosi che si vedrebbero costretti a sostenere ulteriori ingenti spese per la rimozione. A nulla potranno valere le varie feste organizzate nel periodo estivo per ripagare gli esercenti del danno ricevuto. Per queste ragioni chiediamo a questa Amministrazione di approvare in tempi brevi un Regolamento chiaro, di organizzare gli uffici preposti in maniera tale che ci possano essere un coordinamento con la Sovrintendenza e tempi certi per le autorizzazioni, in modo da creare le giuste premesse per una vera lotta all’abusivismo."