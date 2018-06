Fondi morosità incolpevole: da lunedì via alle domande Lo rende noto l'assessore Anna Orlando

L’assessore alle Politiche per la casa, Anna Orlando, rende noto che, con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 16/2018, al Comune di Benevento sono stati assegnati 17.710,00 euro a titolo di fondo per morosità incolpevole.

Tali fondi sono riservati alle famiglie in difficoltà economica, e conseguentemente impossibilitate a pagare l’affitto, che hanno ricevuto un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida, nel caso in cui tale difficoltà nasca o da una malattia o dalla perdita del lavoro.

A seguito di tale assegnazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente apposito avviso pubblico nel quale sono riportati i criteri per poter accedere al beneficio.

I cittadini interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso, a partire da lunedì 18 giugno 2018, potranno presentare domanda utilizzando gli appositi moduli disponibili presso il Settore Servizi al Cittadino o scaricabili sul sito istituzionale del Comune di Benevento (www.comune.benevento.it).

Il suddetto avviso non avrà scadenza e le domande potranno essere presentate dai richiedenti fino alla disponibilità dei fondi messi a disposizione dalla Regione Campania.