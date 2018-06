Sannio: vola il business dei matrimoni Benevento tra le prime cinque province italiane per nuzialità, e gli affari delle aziende volano

A prova di divorzio e sempre in crescita nonostante il momento: il matrimonio nel Sannio non solo è ancora un'istituzione che gode di profondo rispetto ma che rappresenta un vero e proprio business.

Essì perché se, come mostrato da statistiche recentemente analizzate dalla nostra testata, il Sannio è una delle zone d'Italia in cui il “per tutta la vita” viene considerata una cosa seria nel 96 per cento dei casi, è anche vero che a prescindere dalla durata qui i giovani continuano a sposarsi a ritmi molto maggiori rispetto a quelli del resto d'Italia.

Tant'è che quella di Benevento è una delle prime dieci province d'Italia per quoziente di nuzialità. Quinta per la precisione in Italia dietro Vibo Valentia, Reggio Calabria, Salerno e Agrigento, con un quoziente pari a quasi 5 matrimoni ogni 1000 abitanti. Dati in crescita peraltro rispetto agli anni passati: 1205 matrimoni, il 7 per cento in più rispetto all'anno precedente.

Dato che, oltre alle riflessioni relative al valore del matrimonio si riflette anche sul tessuto economico della provincia, martoriato negli ultimi anni ma che non conosce crisi per tutto ciò che ruota attorno alle nozze.

Il settore cresce in provincia di Benevento: tra abbigliamento, confezionamento, fiori, bomboniere catering, fotografi fino ai wedding planner, mestiere in ascesa, il settore cresce del 2 per cento in un anno: nuove aziende che si creano sul territorio e che evidentemente sopravvinvono. Un dato molto positivo in considerazione della situazione difficile dell'economia locale. Prevale naturalmente il matrimonio religioso, sebbene cresca il numero di chi decide di sposarsi soltanto con rito civile: quasi il 20 per cento del totale.

Crisvel