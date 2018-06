Nunzia De Girolamo (Fi) al fianco delle "Mamme sannite" La battaglia contro la costruzione impianto di lavorazione rifiuti a Sassinoro

‘’Difendiamo il nostro territorio, sempre. Ieri pomeriggio al presidio di Piazza Risorgimento a Benevento, al fianco delle "Mamme Sannite" di Sassinoro per manifestare contro la realizzazione dell'impianto di compostaggio che si prevede sarà realizzato a due chilometri dal fiume Tammaro.’’

Così Nunzia De Girolamo, esponente di Forza Italia.

‘’Una battaglia per l’intero territorio, - prosegue l’azzurra - che non riguarda solo i Comuni limitrofi. Una battaglia di buonsenso che tiene presente le vere esigenze del Sannio. Grazie al neo sindaco di Morcone Luigino Ciarlo, nonché ai componenti della sua squadra Ester D’Afflitto ed Alessandro Delli Veneri, per aver voluto la mia presenza al presidio. Il motivo principale che spinge, tutti noi, a qualsivoglia livello istituzionale, a continuare l’impegno politico, è il futuro dei nostri figli. È guardando i loro occhi, leggendo in essi le loro speranze, le loro aspettative, che non possiamo tirarci indietro.

Il futuro dei nostri figli, delle future generazioni, dipende da ciò che noi, oggi, saremo capaci di determinare. Per questo tutto il mio sostegno, morale e non, - conclude l’ex ministro - alle mamme sannite che con abnegazione e coraggio, sono in piazza per difendere il nostro territorio.’’