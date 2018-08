Ponte san Nicola fa paura, Mastella lo chiude anche alle auto "La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto, qualche disagio è tollerabile"

Non solo per i mezzi pesanti, ma la chiusura del ponte San Nicola si allarga Erga Omnes. Lo ha deciso il sindaco Mastella che lo ha comunicato con un post su Facebook. Non se l'è sentita il primo cittadino di correre rischi, dopo quanto accaduto a Genova con il viadotto Polcevera, crollato uccidendo 39 persone.

Il San Nicola era stato realizzato nel 1955 da Morandi, lo stesso ingegnere che aveva progettato il viadotto crollato a Genova.

Dopo l'ordinanza per la chiusura al traffico del Ponte ai camion e mezzi oltre le 3,5 tonnellate, in attesa di verifiche sulla sicurezza dunque, la circolazione sarà completamente chiusa alle auto sul San Nicola. Troppo rischioso, secondo il primo cittadino, tenerlo aperto, per cui prima del responso che arriverà dalle indagini qualche disagio val bene una eventuale tragedia: "A seguito della relazione del capo dell’ufficio tecnico, Ing. Perlingieri, per motivi precauzionali dò indicazione di chiudere il ponte San Nicola, in attesa che la commissione di esperti delle Università di Benevento e Napoli e l'Anas, che collaborerà con i suoi tecnici per un’intesa con il presidente Armani, che ringrazio, ci darà il responso definitivo. Ci saranno dei problemi di traffico e dei sacrifici e me ne dispiace. Ma la sicurezza dei cittadini, di Benevento e non, è per me e la mia amministrazione un bene primario ed intangibile con qualsiasi altra ragione".