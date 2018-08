Provincia: 30 milioni di euro per sicurezza sismica scuole Approvata variazione al Piano triennale dei lavori pubblici

Il Presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci ha approvato oggi una variazione del Piano Triennale dei Lavori Pubblici della Provincia di Benevento. Il provvedimento, finalizzato ad intercettare le risorse finanziarie messe a disposizione della Regione Campania per l'edilizia scolastica, consentirà, una volta approvato e definiti dalla stessa Regione tutti gli atti posti in essere dalla Provincia, di mobilitare fondi straordinari per 30 milioni di euro circa con i quali si interverrà per l'adeguamento, la ristrutturazione, la messa in sicurezza di 7 diversi edifici scolastici della Provincia stessa, secondo i progetti presentati dalla Rocca dei Rettori.

Come si ricorderà, lo scorso anno, intercettati quasi altrettanti fondi di provenienza ministeriale, la Provincia aveva approvato e dato avvio ad uno stralcio del piano complessivo per l'edilizia scolastica che aveva interessato altri edifici dislocati sul territorio. Il piano approvato in queste ore, invece, nasce da una intensa interlocuzione con la Regione Campania, che, peraltro, consentirà di poter avviare nel 2019 un altro, aggiuntivo pacchetto di opere per altri interventi di edilizia scolastica che la stessa Regione ha varano, ma non ha potuto finanziare in questo 2018.

Il piano approvato oggi, ha dichiarato Claudio Ricci, è parte di un complessivo programma che ha visto impegnato me stesso, il Consiglio Provinciale e tutta la struttura tecnico-amministrativa della Provincia per dare il necessario supporto logistico alla Scuola del Sannio, che si segnala per l'eccellenza della sua offerta formativa. Sono orgoglioso del lusinghiero risultato ottenuto in questo contesto con progetti di qualità avallati lo scorso dai Ministeri e in questo 2018, ha concluso Ricci.

Questo il quadro dei progetti che ora sono al vaglio della Regione che dovrà disporre sulla definitiva approvazione.

Adeguamento sismico ed efficientamento energetico del LS “G. Rummo”

€ 4.637.146,00

Progetto di adeguamento sismico ed efficientamento energetico- IST “R. Livatino” di Circello (BN)

€ 1.460.000,00

Lavori di realizzazione di un polo scolastico per le scuole superiori di II grado nel Comune di Telese Terme

€ 12.319.776,63

Adeguamento sismico della palestra, dei laboratori e dell’auditorium a servizio del plesso scolastico sito in Guardia Sanframondi, sede coordinata dell’IIS “Galilei-Vetrone” di Benevento

€ 1.281.735,60

Restauro e miglioramento del Convitto Nazionale “P. Giannone” di Benevento

€ 2.800.383,60

Adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’Istituto Alberghiero “Aldo Moro” di Montesarchio

€ 3.103.625,08

Miglioramento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza dell’edificio sede del LC “P. Giannone” di Benevento

€ 2.874.311,19