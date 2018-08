Mastella chiude anche il ponte di contrada Epitaffio "Un ponte alternativo sarà costruito dal genio militare"

Chiuso anche il piccolo ponte di contrada Epitaffio per permettere verifiche strutturali. Lo ha comunicato ancora una volta il sindaco Mastella: "Sempre su richiesta del capo della struttura tecnica del comune ho chiuso il ponticello

Anche ai pedoni che collega epitaffio con la sua parrocchia dopra il torrente serretelle . Ho chiamato il prefetto , gentilissimo , per far venire domani stesso il genio militare cosi da costruire un ponte alternativo . Intanto un nuovo ponte gia ' programmato sul serretelle parte con la gara a settembre . Mentre i sindaci rispondono in prima persona penalmente e civilmente il governo ci toglie i fondi 20

Milioni per il piano peroferie. Queste sono le mie periferie e spero che la camera provveda ad eliminare questo furto istituzionale . Sia chiaro faro ' l'impossibile per la mia gente onde garantirne la sicurezza ma i comuni non hanno fondi , sono economicamente al collasso ".