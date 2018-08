Ponti e viadotti: anche la Provincia monitora la sicurezza Riunione alla Rocca: "L'esito dei sopralluoghi sarà chiarito entro il 30 agosto"

Si è svolta presso gli Uffici Tecnici della Provincia di Benevento, convocata dal Presidente Claudio Ricci, una riunione tecnico - amministrativa finalizzata ad un approfondimento sulle condizioni di sicurezza sulla Viabilità provinciale con particolare riferimento alla stabilità di ponti e viadotti, anche su sollecitazione di Autorità ministeriali e della Prefettura.

Al briefing hanno preso parte, oltre al Presidente Ricci, i consiglieri provinciali Giuseppe Di Cerbo, delegato alla Viabilità, e Renato Lombardi, delegato alla Programmazione; il Direttore generale Franco Nardone; i responsabili della Viabilità Gennaro Fusco, Salvatore Minicozzi e Michelantonio Panarese; del Servizio Gestione Economica Serafino De Bellis; dell'Avvocatura Giuseppe Marsicano.

I lavori sono consistiti in una disamina approfondita ed attenta sulla condizione dei circa 1.300 chilometri di rete viabile di competenza dell’Ente, sugli assetti idrogeologici, etc., nonché sulle problematiche gestionali ad essa connessa, peraltro oggetto di periodiche consultazioni tra gli stessi protagonisti della riunione.

Al termine del briefing, protrattosi per circa due ore, si è appreso che è stata avviata, per disposizione del Presidente della Provincia, condivisa peraltro da tutti i presenti, una iniziativa di monitoraggio straordinario sulla Viabilità in particolare per quanto riguarda ponti e viadotti. Il risultato di tali sopralluoghi sarà immediatamente portato ufficialmente a conoscenza entro il 30 agosto 2018 agli Organi di Governo, che peraltro l’avevano richiesta, anche al fine di richiedere uno stanziamento di risorse finanziarie nell’eventualità si dovessero rendere necessari interventi di manutenzione, atteso che negli Esercizi finanziari dello Stato, a partire dal 2014, per disposizione di legge, sono stati sottratti alla Provincia di Benevento circa 40 milioni di Euro destinati agli investimenti infrastrutturali.

Si è inoltre appreso che, al termine dello screening sui 1.300 chilometri di strade, verrà convocata una nuova riunione dello stesso vertice tecnico - amministrativo, peraltro riunito in permanenza, per assumere le eventuali determinazioni del caso tronco per tronco stradale.