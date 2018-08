Ponti a rischio, Mastella: "temo per la tenuta del San Nicola" Controlli al ponte Epitaffio e sul ponte San Nicola

Comincia dal ponticello in contrada Epitaffio, sul torrente Serretelle, il sopralluogo del primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella, assieme al vicesindaco Picucci e ai tecnici comunali, per vagliare la tenuta dei ponti chiusi con ordinanza dopo la tragedia di Genova.

A breve si andrà sul San Nicola, opera realizzata da Morandi, stesso costruttore del ponte crollato a Genova e poi in giunta si valuteranno le risultanze dei sopralluoghi.

Arrivati a ponte San Nicola, nella zona sottostante il ponte per verificare lo stato di salute dell'opera. Il sindaco Mastella, osservando la situazione del ponte ed analizzandone la tenuta a più di cinquant'anni dalla sua costruzione (fu costruito nel 1955) si è soffermato brevemente per commentare la sua decisione di chiudere alla circolazione delle auto la struttura :"Ho parlato con tutti, tecnici e docenti universitari, e il mio spavento è dettato dalla scoperta che il pre compresso si sbriciola, come a Genova e qui la tecnica utilizzata per la costruzione del ponte è la stessa. Non c'è da scomodare il povero Morandi, è una questione di materiali e tecniche di costruzione. Nei prossimi giorni verrà qui anche l'Anas, valuterà la portata e quello che si potrà fare. Era doveroso intervenire per la sicurezza dei cittadini e capisco le lamentele di quelli che patiscono disagi per la chiusura del ponte. Di chi fa polemica strumentale no però, quelli sono imbecilli. Chiederò in ogni caso alla commissione di fare in fretta ".



Il sindaco poi ha lasciato la struttura per analizzare i risultati dei sopralluoghi in giunta, al termine della quale, si presume intorno alle 13 e 15, ci sarà una conferenza stampa in cui saranno esplicitate le decisioni relative alle strutture. Ma difficilmente, visto quanto trapelato in mattinata, si procederà ad una riapertura

