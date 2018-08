Barone: "Lavori universiadi? Non daremo fastidio alle società" Aggiudicati i lavori per il Vigorito e per il complesso Pacevecchia

“La Centrale Acquisti della Regione Campania ha completato la propria attività per l’espletamento della gara d’appalto per la riqualificazione del campo rugby Pacevecchia e dello stadio Vigorito”. Ad annunciarlo è Luigi Barone, consigliere delegato del presidente De Luca per la Sicurezza dell’Universiade. “Ora gli uffici del commissariato straordinario per la realizzazione dell’Universiade sono al lavoro per completare entro pochi giorni le proprie attività e affidare definitivamente i lavori per avviare così i cantieri entro il prossimo mese”, aggiunge Barone, il quale ricorda che “per il campo Pacevecchia si tratta di lavori per 283.754,70 euro iva esclusa, e per lo stadio Vigorito di 864.987,08 euro, sempre iva esclusa. Due interventi di riqualificazione e messa in sicurezza, ma ci si sono anche quelli per il PalaTedeschi e il campo Allegretto di Montesarchio, che consentiranno a Benevento di ospitare eventi sportivi dell’Universiade 2019 ma nello stesso tempo la città, le società sportive, gli atleti e i tifosi potranno godere per il futuro di impianti sicuramente migliorati”. Per Barone “è evidente che i lavori non dovranno creare intralcio, ad iniziare dallo stadio Vigorito ma anche al campo rugby, alle società sportive ed è ovvio che i tecnici dovranno interfacciarsi con le società stesse per condividere il percorso dei lavori”.

Per lo stadio Vigorito i lavori sono stati aggiudicati alla Costruzionitalia e per il complesso Pacevecchia alla Edil Pa.Gri.