Del Basso De Caro (Pd) in Commissione per tragedia Genova " Ministro Toninelli ha dimostrato una totale inadeguatezza"

"Lunedì sarò a Roma in Commissione 'Ambiente e Lavori pubblici' per l’audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, sul crollo del ponte Morandi di Genova del 14 agosto scorso. L'audizione si terrà davanti alle commissioni riunite della Camera e del Senato".

Ad annunciarlo è il deputato Dem Umberto Del Basso De Caro già Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e Trasporti dei Governi Renzi e Gentiloni . "In questa vicenda - afferma Del Basso De Caro - il Ministro Toninelli ha dimostrato una totale inadeguatezza. Le uniche cose buone che ha saputo e sa fare questo Governo sono i selfie e le passerelle. Altro che cambiamento. Questa e’ vergogna. Poi su questa drammatica vicenda c'è stato un vero e proprio sciacallaggio politico, dove sono state dette e scritte molte cose false. Noi non abbiamo niente da nascondere, né amicizie da coprire, e la verità verrà sancita dalla Magistratura, unica a dare sentenze, verso la quale attendiamo fiduciosi. La nostra attenzione - aggiunge Del Basso De Caro - è sempre stata massima tanto che abbiamo investito decine di miliardi. Pertanto non accettiamo processi da chi si è sempre opposto allo sviluppo strutturale del paese: lo hanno fatto ovunque, in tutte le regioni, criticandoci perchè noi abbiamo voluto e vogliamo sempre investire nelle infrastrutture. Caro Governo giallo-verde dicendo sempre e solo 'no' il Paese non crescerà mai - conclude Del Basso De Caro - e mi auguro che cambiate linea sui fondi al Piano Periferia: sbloccate le risorse ai Comuni che i Governi precedenti hanno stanziato".