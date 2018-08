Pd: "Quante scemenza sullo Stir dai novelli dotti di munnezza" "Sempre la stessa matrice degli sciacalli: da Genova allo Stir"

Sì alle soluzioni, no alla polemica spicciola se questa polemica muove anche su basi sbagliate. E' il pensiero della segreteria provinciale del Partito Democratico, intervenuta con una nota: "

Puntuali come i temporali di questi pomeriggi di agosto, giungono gli sciacalli della politica nostrana nel cinico e mal celato tentativo di trarre vantaggio e consenso da una sciagura. In questo caso, si tratta dell’incendio dello Stir di Casalduni. Altrove di eventi ben piu` gravi. Identica la matrice culturale e il DNA degli sciacalli. Genova docet...

Inutile ricordare a costoro come, difronte ad un evento del genere, probabilmente doloso (come dimostrerebbe il successivo tentativo di appiccare il fuoco sul medesimo impianto a distanza di 24 ore), le Istuzioni preposte e l’Azienda provinciale SAMTE, che e` parte lesa, abbiano da subito provveduto ad evitare il peggio approntando un Piano Straordinario, immediatamente esecutivo, per il conferimento della frazione indifferenziata dei rifiuti (il cui sito di stoccaggio e` il piu` danneggiato dall’incendio) dei 78 Comuni sanniti presso i due Stir di Tufino e Santa Maria CV, secondo un criterio di prossimita` territoriale. Tra l’altro, ai due siti gia` operativi, si aggiungera`, probabilmente, un terzo nella prossima settimana.

Inutile altresi` rappresentare ed evidenziare, a codesti novelli «esperti e dotti della monnezza», come l’accumulo della frazione indefferenziata dei rifiuti, presso l’impianto di Casalduni, nulla abbia a che vedere con la mancata operativita` dell’Ato Rifiuti ma sia, piuttosto, intimamente connessa ai «ritardi» delle evacuazioni presso il Termovalorizzatore di Acerra. Ritardi causati dalle ripetute interruzioni del processo di smaltimento di quell’impianto, come gli addetti ai lavori sanno sin troppo bene. Le conseguenti criticita`, effetto delle anzidette interruzioni, ma patrimonio comune di tutti gli Stir della Campania, sono costantemente comunicate, per cio` che concerne il nostro Sannio, alla Regione e alla Prefettura di Benevento.

Ne´ si puo` immaginare che i pur utili impianti di videosorveglianza, i cui lavori risultano gia` appaltati e consegnati, con avvio previsto il prossimo 3 settembre, possano rappresentare la soluzione ad eventi di questo tipo, specie se dovesse emergerne, come pare, il carattere doloso. Nella scorsa notte, con l’area dell’impianto per meta` occupata dai Vigili del fuoco e per l’altra meta` perlustrata da operai dell’azienda, sono stati appiccati due ulteriori focoloai, peraltro prontamente spenti. E` evidente che non ci sono, in questo caso, telecamere che tengano. Appare pertanto non piu` differibile, come d’altra parte richiesto dall’A.U. della Samte, che il sito venga presenziato e sorvegliato dall’Esercito.

La «gestione dell’emergenza» e` stata nei fatti pronta ed efficace, se e` vero, come e` vero, che tutti i comuni sanniti da domattina hanno un sito disponibile dove conferire i propri rifiuti. La crisi, di conseguenza, e` stata evitata. Bisogna ora ripristinare rapidamente l’impianto e condurre in porto i previsti lavori di ammodarnamento dello stesso. Si tratta dei requisiti essenziali, ma fattibilissimi, per l’efficientamento del ciclo dei rifiuti nel Sannio, in condizioni di assoluta sicurezza. Si eviti, dunque, la vacua polemica strumentale. Ne gioveremmo tutti, cittadini ed operatori del settore."