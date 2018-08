Luca Ricciardi nominato coordinatore provinciale Lega Salvini "Ci daremo una presenza organizzativa a livello provinciale e sui territori"

Il coordinatore regionale in Campania della Lega - Salvini Premier, Gianluca Cantalamessa, il sottosegretario di Stato con delega per il Mezzogiorno Pina Castiello, ed il senatore Claudio Barbaro hanno nominato quale nuovo coordinatore provinciale per il Sannio della Lega - Salvini Premier Luca Ricciardi.

"È la dimostrazione che la Lega, dopo la grande affermazione elettorale ottenuta alle elezioni politiche dello scorso 4 marzo, non si ferma, ma intende radicarsi con maggiore efficienza nel tessuto sociale e politico della provincia di Benevento", spiegano dal coordinamento provinciale.

I vertici regionali, nell’ambito di una attenta attività politica ed organizzativa per il nuovo assetto della Lega nazionale, hanno preferito un imprenditore capace, serio, legittimato da un’attività politica pregressa coerente e continua a livello popolare.

Luca Ricciardi, impegnato come imprenditore nell’attività privata, ha ringraziato il coordinatore regionale Gianluca Cantalamessa, artefice dei successi della Lega in Campania.

“Questa nomina - dichiara Ricciardi - mi ha particolarmente lusingato. Continuerò sempre nel mio ruolo di imprenditore nell’azienda di famiglia. La politica, non di professione, quella vera e pulita l’ho coltivata sempre con passione e spirito di servizio; sono sempre devoto al popolo beneventano per i consensi ricevuti quando fui eletto al Consiglio comunale e soprattutto quando fui eletto, in maniera plebiscitaria, consigliere provinciale nel difficile collegio Benevento 1. Ed anche in questa occasione sono “prestato” alla politica mosso dalla mia passione e dal mio entusiasmo.

Ci daremo - aggiunge - una presenza organizzativa a livello provinciale e sui territori. Avverto una forte responsabilità di ascolto di un elettorato vasto che si è unito nella direzione indicata da Matteo Salvini.

Sono in tanti che ci chiedono di avvicinarsi, uno spontaneismo diffuso, cittadini, associazioni, categorie, amministratori. Come mi hanno raccomandato, le porte sono aperte, ma staremo attenti alle iscrizioni per evitare le infiltrazioni dubbie e dei soliti opportunisti.

La Lega, grazie al suo consenso popolare, ad una politica coraggiosa che parla chiaro, dal pragmatismo concreto, in linea con le domanda di sviluppo e sicurezza del nostro Paese, è destinata a crescere e ad espandersi.

Presto - sottolinea - inizieremo la nostra attività politica con la visita sul territorio dei ministri e parlamentari, anche per affrontare ed attenzionare il “problema Sannio”.

Matteo Salvini - conclude Luca Ricciardi -, grande leader carismatico, sarà la nostra guida. Abbiamo ritrovato le idee e con le persone giuste ci avviamo ad un grande percorso politico”.