Ciccopiedi (Fi): "Auguri a Ricciardi per incarico Lega" "Ora sbarri le porte agli opportunisti e si ricostituisca il Centrodestra"

“Mi sento di fare i miei più sentiti auguri di buon lavoro all’amico Luca Ricciardi per l’incarico di coordinatore provinciale della Lega. Luca è un politico appassionato ed un imprenditore capace". Così Leonardo Ciccopiedi, dirigente provinciale di Forza Italia interviene dopo la nomina di Ricciardi a responsabile della Lega - Salvini.

"Sono certo che farà bene, rinnovando la Lega e sbarrando le porte agli opportunisti che da sempre intendono i partiti come Taxi per il loro personale tornaconto. Con lui - scrive Ciccopiedi - si potrà aprire un dialogo proficuo e produttivo tra i nostri partiti. Ritengo infatti che Forza Italia e la Lega, insieme a Fratelli d’Italia, siano alleati naturali, nel solco della storia del centrodestra. Tanto potrà accadere finalmente anche nel Sannio, costruendo un fronte comune in difesa dei nostri territori, contro i tanti soprusi che si stanno perpetrando ai nostri danni, il cui principale autore è il Governatore De Luca. Ricostruiamo il centrodestra per i cittadini: sanità, infrastrutture e rifiuti sono i temi più caldi su cui costruire questo percorso comune”.