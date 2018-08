Ato Rifiuti. Si è dimessa la presidente Tozzi Valentino (Pd): "Tempo scaduto, per tutti"

Colpo di scena ieri sera a margine della riunione dell'Ato rifiuti quando la presidente Giovanna Tozzi si è dimessa. Un fulmine a ciel sereno che rallenta ancora di più l'entrata in funzione degli Ato rifiuti che dovrebbe gestire il ciclo dei rifiuti.

"Le dimissioni di Giovanna Tozzi rappresentano, in estrema sintesi, il profilo politico e personale di una donna che ha anteposto sempre e comunque le ragioni della responsabilità e della condivisione”. Ha commentato il segretario provinciale del Partito democratico, Carmine Valentino.

“Non posso che rivolgere – spiega Valentino - alla stessa sentimenti di stima e ringraziamento per il lavoro svolto. Il governo dell'Ato Rifiuti della nostra provincia possa, da subito, all'interno del suo organismo, trarre da questo gesto esempio per un rilancio condiviso e partecipato del comparto, al di là delle attuali emergenze. È quindi necessario dotarsi di una visione strategica che permetta di soddisfare le esigenze dei nostri cittadini onde abbandonare, una volta per tutte, la sin troppo lunga stagione delle emergenze. Il tempo della tattica è scaduto! Ad ognuno le proprie responsabilità! Alla rappresentanza degli eletti dell'Ato Rifiuti, a tutti e dodici indistintamente, il compito, certo non facile, di cercare le ragioni di una azione comune. Altrimenti, inutile tergiversare e accanirsi: l'esempio della Tozzi dovrà essere seguito da tutti gli altri!".