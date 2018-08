Il senatore leghista Barbato in Valle Vitulanese Da Castelpoto a Benevento accompagnato dai consiglieri Simeone e Ferrone

I consiglieri comunali di Castelpoto Marina Simeone e Alberto Ferrone ospiteranno il giorno 8 settembre il senatore Claudio Barbaro, invitato a compiere un giro della Valle Vitulanese e del beneventano.

L’incontro verterà sulla discussione dei problemi territoriali e la proposta di risoluzioni possibili. Sarà inoltre consegnato al senatore un documento firmato dai professionisti che hanno contribuito a stipularlo. "Il documento - spiegano i consiglieri - evidenzia le criticità sannite in materia economica, sanitaria, culturale, sociale, infrastrutturale, agricola, alimentare, ambientale e la inefficienza assoluta delle politiche attuate fino ad aggi, di qualsiasi colore politico. Invitati all’incontro anche imprenditori, sindacalisti, rappresentanti del corpo insegnanti, che potranno far sentire la propria voce e membri di associazioni culturali attive e vive, ma abbandonate a se stesse. Le ragioni dell’invito sono esclusivamente rivolte alla volontà di trovare interlocutori che possano discorrere non di poltrone ma di fatti, non di spartizioni economiche ma del bene comune. E’ necessario accendere i riflettori sul Sannio e far notare l’incongruenza di voler parlare di sviluppo senza prima risolvere il male politico culturale che ne causa la morte lenta. Il senatore Claudio Barbaro ha mostrato in questi mesi impegno e costanza con una serie di interrogazioni parlamentari e di visite nel Sannio, ecco perché ci sentiamo di dargli fiducia. Potrebbe essere la personalità politica che riesca a spezzare il sistema clientelare che attanaglia da troppi anni i nostri luoghi natii, condizionandone il futuro e soffocandone le speranze".