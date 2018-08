Ato Rifiuti, Rotunno: "Dopo dimissioni uscire da impasse" La Tua Benevento: "trovino la quadra e si mettano ad operare nell’interesse dei cittadini”

“Viste le dimissioni del Presidente ATO Rifiuti Sannio si spera che adesso finalmente i blocchi contrapposti che hanno di fatto determinato un'impasse dovuta solo ed esclusivamente a ragioni di poltrona, trovino la quadra e si mettano ad operare nell’interesse dei cittadini”. Così Veronica Rotunno, vicepresidente dell'associazione Politico Culturale “La Tua Benevento”.

“Operare – ribadisce la Rotunno - provvedendo a far funzionare questo organismo di cui oggettivamente si avverte ormai la necessità. In generale questo modo di far politica sulla pelle dei cittadini deve cessare, bisogna far prevalere gli interessi comuni alle beghe di questi politici”.