Sant'Agata stop Pronto Soccorso. Mortaruolo invita De Luca Ricci: sono preoccupato e in totae disaccordo

La trasformazione del Pronto Soccorso dell'ospedale di Sant'Agata in Punto di Primo intervento suscita reazioni.

Alla manifestazione di protesta dei cittadini si susseguono le voci della politica. “Sono molto preoccupato per la tenuta dei servizi sanitari sul territorio. - spiega il Presidente della Provincia Claudio Ricci - La chiusura del Pronto Soccorso al “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” di Sant’Agata de’ Goti, infatti, mi trova in totale disaccordo. Esprimo la mia piena solidarietà alla popolazione della Città di Saticula, a quella di tutto il comprensorio sia sannita che casertano. Il Pronto Soccorso è un presidio assai importante in quell’area interprovinciale e lo stesso Consiglio Provinciale di Benevento, già nel 2016, aveva auspicato il potenziamento di un Ospedale peraltro appena inaugurato.

Quel provvedimento, peraltro, era stato sollecitato anche da Istituzioni, Associazioni e cittadini dei vicini Comuni casertani a riprova del fatto che la struttura ha una valenza non solo locale, ma è a servizio di una comunità ben più vasta. Auspico che siano riavviate misure idonee ed immediate per la riapertura e la piena funzionalità di quel Pronto Soccorso”.

"Ho inviato una istanza al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca per invitarlo a Sant'Agata de' Goti e spiegare ai cittadini la verità. È importante non disperdere il lavoro di questi anni e confermare quanto abbiamo deciso soltanto pochi mesi fa, nell'aprile di quest'anno: evitare la chiusura del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Sant'Alfonso Maria de' Liguori". Così il Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Campania, Erasmo Mortaruolo.