"Chiusura pronto soccorso Sant'Agata un atto gravissimo" Nappi (Fi): "Da de luca disastrosa gestione sanitaria"

“Sono al fianco dei cittadini della provincia di Benevento, degli ammalati e dei pazienti dell'ospedale "Sant'Alfonso" a Sant'Agata de' Goti vittime della disastrosa gestione sanitaria del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca”.

E’ quanto si legge in una nota del responsabile delle Politiche per il Sud di Forza Italia Severino Nappi che prosegue: “ La protesta per la chiusura del pronto soccorso del nosocomio cittadino dovrebbe far riflettere tutti la Campania: il peso delle sue parole è pari a zero. Neanche un anno fa, infatti, il salernocentrico governatore prometteva la creazione di un grande polo oncologico a Benevento, millantando la massima attenzione di Palazzo Santa Lucia verso il territorio sannita. Eccolo, alla prova dei fatti, il lavoro prodotto dalla sua Giunta. Cittadini lasciati senza 118. Le ambulanze non ci sono più, così come non ci sono più giustificazioni, perché i servizi essenziali sono un’assoluta priorità. Mandiamolo a casa prima, perché da qui al 2020 un’intera area della nostra Regione resterà priva di assistenza sanitaria”.