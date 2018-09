Cantalamessa richiamato a Roma: salta sopralluogo allo Stir Deputato Lega ha dovuto lasciare il Sannio. Con Ricciardi avrebbe dovuto incontrare il Prefetto

Rinviato – probabilmente a lunedì 17 settembre – il sopralluogo presso lo Stir di Casalduni di Gianluca Cantalamessa e Luca Ricciardi, rispettivamente coordinatore regionale e provinciale Lega Salvini.

Intorno alle 15 è stata una telefonata di Luca Ricciardi ad disdire l'appuntamento presso lo Stir dei rifiuti. Il neo coordinatore della Lega per il Sannio ha infatti comunicato che l'onorevole Cantalamessa, dopo l'incontro a Sant'Agata de' Goti per la vicenda dell'ospedale, ha dovuto lasciare il Sannio per impegni di partito a Roma.

Allo Stir erano intervenuti alcuni dirigenti della Lega, come Michele Latella, responsabile agricoltura, amministratori e simpatizzanti del partito guidato dal ministro dell'Interno Salvini, oltre che ovviamente Digos e carabinieri - che peraltro da giorni presidiano l'area dell'incendio -. Cantalamessa e Ricciardi avrebbero dovuto incontrare anche il Prefetto Cappetta alle 16 presso il palazzo di Governo.

Intanto presso l'impianto incendiato due settimane fa continua l'opera di spegnimento dei rifiuti all'interno del secondo capannone attaccato dal fuoco. Sono numerosi i vigili del fuoco che proseguono le attività di smassamento del materiale combusto con gli operai della Samte. Il piazzale antistante la struttura dove era stato appiccato il rogo è pieno di immondizia bruciata del tutto o parzialmente mescolata con la sabbia che ha contribuito ad estinguere le fiamme che hanno danneggiato pesantemente la struttura.