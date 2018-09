Il gruppo consiliare di Forza Italia incontra Mauro Il commissario provinciale di Fi presto chiederà un incontro al sindaco Mastella

Lunga riunione oggi del gruppo consiliare di Forza Italia. Presenti gli assessori all’urbanistica, Antonio Reale e alle politiche sociali, Anna Orlando, che hanno incontrato il Commissario provinciale di Forza Italia, Domenico Mauro per discutere dell’organizzazione del gruppo, del raccordo con gli assessori e di una serie di argomenti quali: della proposta di delibera avente ad oggetto l’adeguamento dei valori dei terreni e dei fabbricati, delle modifiche da apportare al Puc, della problematica degli impianti sportivi e dei mancati introiti nelle casse comunali, dell’Asia con esplicito riferimento alla pulizia della città, del bonus sociale idrico.

“Il gruppo consiliare cittadino di Forza Italia, senza alcun dubbio, continuerà – dichiara Mauro - a fornire un supporto determinante e collaborativo per l’azione politica di valorizzazione e di risoluzione delle criticità della città di Benevento”. Il commissario provinciale a breve chiederà, d’intesa con il capogruppo Antonio Capuano, un incontro con il Sindaco Mastella.

“Si è discusso, infine, della normativa prevista in tema di assunzione del personale, con riferimento alle 17 figure che dovranno essere assegnati a vari settori del Comune di Benevento, grazie all’impegno del Sindaco e, in seguito alla approvazione del Ministero. Si è affrontato anche la questione del dottore Santamaria, il quale è impiegato a tempo pieno dal 1999 presso l’Inps e, sarà assegnato, a breve, 'in comando' presso gli organici del Comune di Benevento, per un periodo massimo di tre anni, inquadrato nell’area tecnica. Per Forza Italia è il ruolo che gli verrà riconosciuto, senza generare confusione con ruoli politici che non appartengono alla assegnazione in comando anche in relazione all’apporto dato allo schieramento avverso alle ultime elezioni politiche”.