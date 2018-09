Fortore, viabilità e fondi, la Provincia risponde a Ruggiero La replica della Rocca: "Il consigliere sbaglia. considerazioni fuori luogo"

La Provincia di Benevento risponde al consigliere provinciale Ruggiero che ieri in una nota aveva criticato l'operato della Rocca in merito a viabilità e fondi per i lavori nelal zona del Fortore.

"Per quanto riguarda le osservazioni relative alla viabilità del Fortore ed alla “lentezza” degli interventi conseguenti all’individuazione di risorse finanziarie “ripescate” per 850mila euro da mutui pregressi con la Cassa Depositi e che la Provincia investirà sulla viabilità del Fortore nel 2018. In primo luogo avrebbe fatto bene il consigliere Ruggiero a riportare la tempistica ed i passaggi tecnici ed amministrativi: e comunque la Cassa Depositi e Prestiti ha accettato la rinegoziazione dei mutui proposta dalla Provincia in data 28 agosto 2018, come da comunicazione ufficiale pervenuta alla Provincia di Benevento solo da due giorni. Nel merito - spiegano dalla Rocca - gli Uffici stanno già predisponendo gli atti per le procedure di gara e si farà di tutto per avviare gli interventi prima del prossimo inverno. Dunque, non si capisce cosa Ruggiero rimprovera alla provincia: aver trovato nel fondo del barile 850mila Euro, aver proposto un complessa operazione finanziaria allaCassa depositi Prestiti ed aver ottenuto il via libera ad agosto?".

Quanto alla concessione da parte della Regione Campania di risorse finanziarie di 606mila euro "per la manutenzione e sicurezza stradale sulla rete stradale di proprietà regionale, ma amministrata dalla Provincia, dovrebbe essere ben noto al Consigliere Ruggiero che la proposta di spesa sulle diverse arterie provinciali non è stata ancora approvata dalla Regione stessa. Dunque di cosa parla il Consigliere?", tuona la Provincia.

Relativamente ai fondi del concessi dal Ministero per 1.005.022 euro "essendo l’unico e solo finanziamento concesso dal Governo sulla manutenzione delle strade per l’anno 2018, tali risorse sono state ripartite su tutto il territorio provinciale e su tutti i 1.300 chilometri di strade, ognuno dei necessita almeno di un minimo di manutenzione per l’anno in corso.

Il Consigliere Ruggiero poi sbaglia quando che la Provincia non ha posto rimedio alla esclusione del Fortore dal programma di manutenzione promosso dalla Regione Campania. E’ vero esattamente il contrario, come ben sa il Consigliere Ruggiero, visto che i fondi della Regione, in origine, erano destinati solo alle aree con elevata densità abitativa, e solo grazie all’azione del Presidente Ricci, la Provincia di Benevento ha ottenuto che la somma fosse spalmata su 900 Km. di strade anziché come in origine su solo 650 km. Dunque, esattamente all’opposto di quanto asserito dal Consigliere Ruggiero il Fortore risultava escluso dal programma della Regione ed è stata invece la Provincia ad aver ottenuto la garanzia della manutenzione (a partire dal 2019) per circa 900 km. di strade con destinazione dunque di ulteriori aggiuntive risorse per il Fortore, a partire dal 2019, anno di inizio del programma di manutenzione da parte della Regione Campania.

Il presidente Ricci è e resta vicino al territorio del Fortore senza dimenticare che è il Presidente di una Provincia con problematiche sparse su oltre 1300 km. Se nella disponibilità complessiva di spesa per la viabilità per il 2018 è pari a circa € 3.000.000,00 si prevede di spenderne oltre € 1.200.000 sulla viabilità del solo comprensorio montano Fortore. Ciò significa che, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione, si è tenuto conto delle difficoltà e della rabbia di quel territorio. Senza dimenticare che nel mese di maggio, in risposta ad una Avviso pubblico della Regione Campania, sono stati presentati progetti su tutta la rete del Fortore e si è ancora in attesa di risposta da parte della stessa Regione. Non sembra questo del Consigliere Ruggiero il modo migliore di risolvere i problemi del Fortore, riportando solo mezze verità e non evidenziando un difficile lavoro che, in parte peraltro anche lui ha condotto, e che adesso disconosce. Il Consigliere Ruggiero dovrebbe almeno aver dato agli Uffici di aver dato il massimo su queste problematiche in una condizione logisticamente assai difficile.

Le considerazioni del Consigliere Ruggiero, peraltro titolare ancora di rilevanti deleghe, appaiono fuori luogo e dettato da logiche sconosciute, ma non da un vero interesse per il proprio territorio.

La Provincia ha fatto, sta facendo e farà tutto il possibile per il Fortore, nei limiti delle disponibilità finanziarie. Quando si tireranno le somme - conclude l'Ente guidato da Claudio Ricci - si scoprirà che la Provincia ha fatto per il Fortore molto di più di quanto ha mai fatto chi ha pensato di poter costruire le proprie fortune politiche speculando elettoralmente sul malcontento e limitandosi a promesse che tali sono rimaste".