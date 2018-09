Edmondo Cirielli in città per Sanità, rifiuti e politica L'esponente nazionale di Fratelli d'Italia alla Rocca dei Rettori lunedì alle 11

Lunedì, 10 settembre, alle ore 11, presso la Sala consiliare della Rocca dei Rettori, l'onorevole Edmondo Cirielli terrà un incontro con la stampa.

“Sarà l'occasione – spieg ain una nota il portavoce provinciale di Fratelli D'Italia, Federico Paolucci, per affrontare le questioni relative alla situazione politica generale, ed in particolare quelle della sanità e dei rifiuti in Campania e nel Sannio.

Questioni sulle quali l'onorevole Cirielli è stato protagonista, nei giorni scorsi, di due importanti iniziative e, in particolare, la proposta della Commissione parlamentare di inchiesta sulla Sanità in Campania e la richiesta al Governo di sostituzione di De Luca quale commissario per i rifiuti in Campania”. L'incontro è aperto anche ai cittadini.

Sebbene sia già molto conosciuto nel Sannio, è utile ricordare che Edmondo Cirielli, già Consigliere regionale e Presidente della Provincia di Salerno, è stato parlamentare di Alleanza Nazionale e poi di Fratelli d'Italia, di cui è co-fondatore. E' uno dei parlamentari più attivi, anche sul piano legislativo (alcune norme portano il suo nome) e, attualmente, ricopre la carica di Questore della Camera dei Deputati.