DIRETTA. De Luca a Telese "Nel Pd ci sono degli imbecilli" Un gruppo di cittadini contro le scelte del governatore sul pronto soccorso

Ore 13 e 20. De Luca incontra i cittadini che lo avevano contestato rassicurandoli sulla permanenza del 118 e sulla realizzazione del polo oncologico. Ore 12 e 45: De Luca sulla sanità : "Abbiamo salvato il dea. Abbiamo salvato Sant'Agata e per evitare di prendere in giro la gente abbiamo dato organizzazione seria. Manterremo tutti i servizi h24, se qualcuno dice che vuole un dea di secondo livello a Sant'Agata vuole che la gente muoia. Lo spiegheremo ai cittadini. A Sant'Agata faremo polo oncologico, nessun dubbio, ve lo dice De Luca. Avrò rapporto diretto con i cittadini, non ci sarà alcun abbassamento delle prestazioni, il 118 ci sarà e per fare questo abbiamo unificato gli ospedali. Assumeremo seimila dipendenti nuovi. Andremo avanti a carrarmato e faremo la rivoluzione. Ovviamente dobbiamo migliorare. Sulle vaccinazioni non date retta a questa banda di imbecilli che sta a Roma ". Ore 12 e 41 De Luca a Valentino : "avete approvato un documento che è una chiavica. Quale bonapartismo che buttiamo il sangue?" Ore 12 e 40: De Luca : "questo è un governo di truffatori. Andrà in crisi ma se continuiamo così i voti non verranno a noi., basta imbecilli. " Ore 12.35 abbiamo presentato piani per assumere 200mila giovani, il segretario Pd ha detto qualcosa? I dipendenti pubblici hanno 60annj di età media e di parla di digitalizzazione... Ma che vuoi digitalizzare con gente che ha prostata e pannolone? E il Pd dice ma il lavoro lo fanno gli investimenti.. Ma andate al diavolo! Nel Pd c'è il vero e nuovo notabilato, quelli che occupano posizioni dirigenziali solo per correnti. Per questo abbiamo perso, se vogliamo riconquistare gli elettori dobbiamo parlare chiaro". Ore 12 e 30, De Luca sulla sicurezza : "Il tema è decisivo, abbiamo fatto della solidarietà. Oggi c'è il peggio. Ora il Pd è una confederazione di correnti. Tema sicurezza decisivo, per le persone normali. Siamo per la solidarietà. Quando arriva una nave con donne torturate e violentate o bambini soli è barbarie non accoglierli, ma è metà del problema. L'altra metà il Pd la ignora : abbiamo pezzi di città occupati quasi militarmente da extracomunitari, bande che spacciano droga, questo problema il Pd lo vede o no. E vuole dire qualcosa si o no? Se io devo scegliere tra i miei figli e il partito scelgo i miei figli. La solidarietà c'entra poco, sono figlio di emigranti che rispettavano le regole. Io voglio che si guardi in faccia alla realtà. I valori da difendere sono lavoro e sicurezza e il Pd non difende né lavoro né sicurezza, ma che vogliamo rilanciare se non parliamo di questo? " Ore 12 e 25: ancora De Luca "la riforma delle Province è stato un disastro totale, una cosa demenziale che sull'elezione del presidente porta mercimonio di voti e corruzione. E le strade cadono a pezzi perché non c'è un euro. Alla provincia di Benevento diamo 300 milioni. Ovvio che i dipendenti della provincia ci odiano ". Ore 12 e 15, De Luca sul Pd : "Perdiamo ancora punti e non lo spieghiamo agli italiani. Il centrosinistra ha salvato Italia dalla crisi, nel 2011 non c'erano soldi per le pensioni, noi lo abbiamo salvato questo paese. Tuttavia abbiamo perso metà dei voti. Perché? Questo il gruppo dirigente non lo spiega, neppure il segretario. Con la riforma della scuola abbiamo aperto una frattura drammatica, inventando algoritmi che portavano docenti di 50 anni a Pordenone, è da imbecilli. Abbiamo dato poteri straordinari ai presidi che hanno fatto danni e nessuno dal Pd ha chiesto scusa. Nella pubblica amministrativa proposto normativa demenziale, ci siamo accordati a una campagna di opinione per la quale i dipendenti pubblici sono tutti ladri. Nella giustizia : codice appalti e legge Severino su abuso in atto d'ufficio hanno paralizzato l'Italia. Nella mia città ho buttato a terra capannoni abusivi senza pensare al capello. Se chiedi ai ministri invece ti dicono che devi stare attento alle campagne di stampa, ma vi possano ammazzare. Ore 12.12: ecco De Luca, subito stoccata a Righetti : "Scegliete meglio chi invitate. Nel Pd ci sono imbecilli, nullità che rappresenano solo la propria ombra. Noi stiamo sputando il sangue, diamo l'anima. In Regione fatto più di quanto in cinquanta anni. La provincia di Benevento non ha mai avuto tanto, un miliardo di investimenti, questo lo dirò dopo anche a qualche imbecille. A Sant'Agata ci sono i servizi che c'erano prima, sono aumentati i posti letto e metteremo 25 milioni per il polo oncologico. Il 118 c'è. La vecchia programmazione aveva già previsto chiusure di Cerreto. Sant Agata è San Bartolomeo. Noi abbiamo salvato rummo e Sant'Agata ". Ore 12.06 interviene Mortaruolo :"con l'ospedale di Sant'Agata abbiamo resuscitato un morto, e il paradosso è che chi lo aveva messo in quelle condizioni oggi fa passerelle. Dobbiamo occuparci delle questioni serie. Abbiamo fatto tanto per le attività industriali e su tanto altro stiamo lavorando, ad esempio sulla salvaguardia dei fiumi. I problemi sono tanti, sui trasporti ad esempio è speriamo che con RFI si possano accorciare i tempi sulla tratta". Ore 11.50. Valentino accoglie De Luca : "Abbiamo un problema, il nuovo governo mette in discussione tutto quello che è stato fatto in precedenza. Questa festa è un messaggio a chi vuol sciogliere il partito. Invece vogliamo esserci. Abbiamo tante potenzialità. Abbraccio chi prima ha manifestato le preoccupazioni di un popolo per la sanità ". Ore 11.40: è arrivato il presidente De Luca dribblando in auto i manifestanti che gli hanno tributato applausi ironici. Manifestanti che poco prima erano stati a colloquio col segretario provinciale del Pd, Carmine Valentino. Solo poche parole per De Luca al suo arrivo :"all'ospedale c'è tutto. Ditelo ai cittadini". In attesa del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, atteso alla festa dell'unità del Partito Democratico a Telese Terme, un gruppo di cittadini si è riunito all'esterno del centro termale per protestare contro la chiusura del Pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Agata dei Goti. Striscioni è cartelli all'indirizzo del governatore per invitarlo a rivedere le scelte sulla sanità :"Non é possibile - dichiarano - che in caso di infarto bisogna andare ad un'ora di distanza rischiando la vita. Vogliamo il pronto soccorso, non un punto di prima assistenza". Si proseguirà con un corteo silenzioso quando arriverà il governatore. A cura di Cristiano Vella