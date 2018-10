Provinciali, incontro tra Fratelli d'Italia e Forza Italia Federico Paolucci a colloquio con Domenico Mauro

Incontro tra Domenico Mauro, commissario provinciale di Forza Italia e Federico Paolucci, portavoce di Fratelli d'Italia. Al centro del colloquio le preoccupazioni per la manovra del Governo sul DEF, per l'assenza di misure per il sud sul piano degli investimenti, delle infrastrutture e degli incentivi al lavoro. I due rappresentanti provinciali di Forza Italia e Fratelli d'Italia si sono ripromessi di fare squadra con tutte le energie del territorio, nella convizione che è necessario intraprendere un percorso di iniziative comuni sui temi provinciali, con particolare riferimento alle questioni delle infrastrutture, della sicurezza, della sanità e dei rifiuti, nonchè alla questione delle zone economiche speciali (zes).

"La preoccupazione, in questo particolare momento storico, va alle problematiche che attanagliano il nostro sannio, alle sofferenze delle impese locali ed ai problemi di desertificazione delle aree interne. Nei prossimi giorni – annunciano gli esponenti di forza italia e fratelli d'italia – ci sarà un incontro con gli amministratori dei partiti del centrodestra per definire un programa comune per il futuro della provincia di Benevento. Un programma comune che vada oltre l'appuntamento delle elezioni provinciali".