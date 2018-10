Damiano: "Passaggio Valle Caudina a Rfi, un grazie a De Luca" "Soluzione sempre auspicata che metterebbe fine all'isolamento della Valle Caudina"

Il primo cittadino di Montesarchio e candidato alla presidenza della Provincia, Franco Damiano, è intervenuto relativamente al passaggio della tratta ferroviaria Benevento - Cancello ad Rfi che sarà oggetto di discussione in un tavolo chiesto dal presidente della Giunta regionale De Luca al ministro dei trasporti Toninelli: "“Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha chiesto al Ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, di convocare un tavolo per discutere del passaggio delle tratta ferroviaria Benevento – Cancello a Rfi. Si tratta di un primo atto importantissimo per arrivare a una gestione diretta da parte di Rfi di quella tratta oggi fonte di innumerevoli problemi e disagi per i pendolari".

Una soluzione sempre auspicata dal primoc cittadino di Montesarchio: "Ricordo che la bontà di questa soluzione è stata palesata in un convegno che si è tenuto proprio a Montesarchio e a cui hanno partecipato il vicepreisdente della Giunta regionale della Campania Fulvio Bonavitacola ed esperti di trasporti come Costantino Boffa. Con il passaggio chiaramente si avrebbe un cambio di passo netto in termini di qualità, efficienza e soprattutto dei tempi di percorrenza oggi indecenti. E' una battaglia che come sindaco di Montesarchio ho portato avanti con decisione, vista l'importanza di quella linea ferroviaria per tutta la Valle Caudina, e arrivare a una gestione diretta da parte di Rfi significherebbe compiere uno dei passi fondamentali per porre fine all'isolamento in cui è stata relegata la nostra comunità, perché collegare la Benevento - Cancello con l'Alta Capacità ad Afragola sarebbe un cambio di passo importantissimo ed una opportunità enorme per la Valle Caudina ed il Sannio. Ringrazio per questo il presidente De Luca, che ancora una volta ha mostrato attenzione per i nostri territori”.