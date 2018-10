Valentino: "Clima ostile, vicini agli amici di Montesarchio" La solidarietà arriva anche dal circolo di Airola dopo l'atto vandalico di questa notte

Solidarietà dalla federazione provinciale dem di Benevento e del circolo di Airola per il Pd di Montesarchio, dopo l'episodio vandalico di questa notte.

Carmine Valentino, segretario provinciale, si unisce a Luigi Parente condannando il clima ostile che si respira: “La Federazione Sannita del Partito Democratico esprime vicinanza e solidarietà alla Comunità democratica di Montesarchio la cui sede del circolo è stata, nella notte, oggetto di un vile atto vandalico.

Purtroppo, si tratta di un episodio non isolato. Altri ne sono accaduti negli ultimi tempi, nella nostra provincia come nell’intero paese.

Atti ed episodi che tuttavia non scalfiscono il difficile lavoro svolto quotidianamente sul nostro territorio, né intimoriscono i Democratici caudini e sanniti. Amici e compagni portatori di senso civico, autentica passione politica e tanta buona volontà.

Però il linguaggio pubblico si è incattivito oltremisura, a tratti risulta persino incarognito. Fermarsi e riflettere è dovere di tutti, soprattutto della Politica, quella che unisce e non divide, quella del rispetto delle regole e della dignità umana. Quella che dice «NO» ad ogni forma di violenza, intolleranza e discriminazione.

Nel riporre, come sempre, la massima fiducia nell’operato delle forze dell’ordine affinché siano individuati al più presto i responsabili di tali atti, ribadiamo come il Partito Democratico non si faccia intimorire da niente e da nessuno”.

Si unisce alla solidarietà Diego Ruggiero, segretario del circolo Aldo Moro di Airola: “Quanto accaduto agli amici e compagni di Montesarchio che hanno visto vandalizzata la propria sede, ci addolora. Speriamo che sia una ragazzata. Tuttavia, anche in questo caso, l'atto incivile commesso dovrebbe far riflettere in tanti sugli sterili giudizi e pregiudizi che si danno con tanta facilità su un partito, come il PD, che resta uno degli ultimi presidi di partecipazione democratica sul territorio”.